Compromís pide más prevención y protección a víctimas tras los casos del futbolista Rafa Mir y el rapero El Jincho

1096564.1.260.149.20260616130542 La diputada de Compromís, Águeda Micó, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha defendido que la condena de ocho años de cárcel para el futbolista Rafa Mir por agresión sexual y la petición de la Fiscalía de otros 13 años para el rapero El Jincho recuerdan "la importancia de seguir reforzando la prevención, la educación en igualdad y la protección a las víctimas para que ninguna mujer tenga miedo a denunciar frente a quienes cuestionan constantemente la palabra de las víctimas o intentan minimizar las agresiones" que sufren "cada día" las mujeres.

Así lo ha expresado este martes la diputada de Compromís en una rueda de prensa en la Cámara Baja, en la que ha mostrado su "apoyo" a las victimas de violencia sexual" y su "respeto" a la resolución judicial que ha condenado a Rafa Mir. A su juicio, este fallo "vuelve a poner el foco en una realidad que demasiadas mujeres siguen sufriendo".

Por otro lado, Águeda Micó ha avanzado que el miércoles en el Pleno del Congreso interpelará a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la ley contra las pseudoterapias de conversión contra las personas LGTBIQ+. "Todas estamos de acuerdo en que estas torturas contra la comunidad LGTBIQ+ no deben existir, pero el PSOE no está aceptando ahora mismo algunas de nuestras enmiendas y no quieren dotar al colectivo de mecanismos de Estado que les pueda proteger tras denunciar una terapia de conversión", ha manifestado.