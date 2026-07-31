SOS Racismo critica la "externalización de fronteras" y denuncia el uso de migrantes como "instrumento para negociar"

Cientos de personas intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación SOS Racismo ha criticado la "externalización de fronteras" y la "dependencia de terceros países" para la gestión de los flujos migratorios, tras lo sucedido en Ceuta, y ha denunciado que se use a las personas migrantes como "instrumento para negociar otro tipo de cuestiones".

Para SOS Racismo, lo que está ocurriendo en Ceuta, donde decenas de miles de personas han entrado desde Marruecos en los últimos días, demuestra que "las políticas europeas de gestión de los flujos migratorios adolecen siempre de lo mismo: sí funciona en el papel, pero en la práctica, dependen de terceros países y de procesos de externalización de fronteras".

"Nos condena a que cuando este tercer país que se encarga de bloquear la frontera abre la mano, pues nos encontramos con episodios como estos", ha lamentado en declaraciones a Europa Press el coordinador de proyectos de la Federación SOS Racismo, Mikel Araguás.

Así, ha indicado que "más allá del Pacto Europeo" y más allá de lo que pueda ser "la futura directiva de deportación o la directiva de la vergüenza número dos", al final, "va a depender siempre de estos terceros países y del peso" que se les está dando.

"Hay que recordar siempre todo lo que la Unión Europea ofrece a estos países y que en la práctica se acaba convirtiendo en este juego en el que las personas migrantes y racializadas son un instrumento para negociar otro tipo de cuestiones", ha advertido.