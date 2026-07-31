Accem pide que "la legalidad y el enfoque de Derechos Humanos" guíen la respuesta a la "emergencia humanitaria" en Ceuta

Decenas de personas tras entrar en Ceuta junto a cientos de flotadores. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG Accem ha reclamado que "la legalidad y el enfoque de Derechos Humanos" guíen la respuesta a la "emergencia humanitaria" que se vive en Ceuta, donde han entrado en las últimas horas cerca de 50.000 personas procedentes de Marruecos.

"Esta crisis humanitaria evidencia una vez más la necesidad de las vías legales y seguras para evitar tragedias y emergencias migratorias. Recordamos que los derechos fundamentales y la integridad de las personas migrantes deben estar en el centro de toda decisión", han subrayado fuentes de Accem a Europa Press.

Además, lamentan "las vidas que se han perdido por esta crisis" y advierten de que en circunstancias como esta, "las principales víctimas son las personas más vulnerables, en este caso, personas que necesitan buscar un futuro mejor".

También alertan de "una posible utilización de los flujos migratorios como herramienta de presión y manipulación", y explican que situaciones como la de Ceuta o la de Melilla, tienen "causas complejas que no se solventan con respuestas simples" sino que requieren "soluciones multifacéticas, estructurales y a largo plazo".

Finalmente, Accem subraya "la importancia de informarse a través de fuentes oficiales y medios de comunicación reconocidos" ya que, según advierte, en un contexto como este, crece "la diseminación de bulos y desinformación que busca denostar y estigmatizar a las personas migrantes" generando "un incremento de la sensación de alarma e inseguridad".