El Congreso aprueba urgir al Gobierno a apoyar las unidades contra acoso sexual en universidades, tras el caso Monedero

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley (PNL) del grupo parlamentario socialista por la que insta al Gobierno a "seguir apoyando el buen funcionamiento de las unidades de igualdad en las universidades, con especial atención al abordaje y prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el entorno laboral y académico". El debate de esta propuesta ha coincidido con las recientes acusaciones contra el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por acoso sexual.

Según ha precisado la diputada socialista Margarita Martín, "las universidades no están exentas de situaciones de acoso sexual o por razón de sexo" y, en estos casos, las unidades de igualdad "establecen protocolos de prevención y respuesta a la violencia contra la mujer ofreciendo apoyo a las víctimas y promoviendo un entorno seguro".

Tal y como señala el grupo proponente en el texto de la PNL, consultada por Europa Press, la Ley del Sistema Universitario, en su artículo 43, indica que las universidades contarán con unidades de igualdad, que serán las encargadas de asesorar, coordinar y evaluar la incorporación transversal de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo de las políticas universitarias, así como de incluir la perspectiva de género en el conjunto de actividades y funciones de la universidad.

Según señala el PSOE, citando datos del artículo 'Breaking the silence at spanish universities', publicado en la revista Violence Against Women, el 62% de las estudiantes conocían o habían sufrido situaciones de violencia machista, pese a que sólo el 13% identificaba inicialmente las situaciones vividas como violencia contra las mujeres. Además, el 25% de las personas que habían conocido o presenciado violencia contra las mujeres afirmaron que el agresor era un profesor.

Por su parte, el diputado del PP Óscar Clavell ha tachado de "vergüenza" los casos de denuncias por violencia sexual a cargos políticos de Sumar y Podemos, como el de Íñigo Errejón y ha acusado a estos partidos de "encubrimiento".

"Hemos pasado de 'hermana, yo sí te creo' a 'hermano, yo sí te encubro'. ¿Qué pasa? ¿Con qué cara van a ir ustedes el próximo 8 de marzo a coger la pancarta de la libertad y de la igualdad de las mujeres? ¿Con qué cara? Si no podrían salir de su casa de la vergüenza que deberían sentir", ha enfatizado.

En esta línea, la diputada de Vox Rocío De Meer ha criticado que las unidades de igualdad en las universidades son una "colección de feministas intermediarias que no ayudan absolutamente a nadie" y ha afeado que lo que hacen es "encubrir" casos como el de Monedero, denunciado por violencia sexual.

"Los puntos violeta como las unidades de igualdad no han salvado a ninguna mujer que ha sufrido una situación de acoso real, no ayudan a quienes necesitan ayuda y ¿quieren pruebas? ¿las unidades de igualdad de la universidad de Somosaguas ayudaron a alguna de las chicas que fue supuestamente acosada por Monedero? ¿Alguna unidad de igualdad ayudó a alguna de las mujeres que imputan también haber sido acosadas por Errejón? Si es que los campeones los tienen sus formaciones políticas y las unidades de igualdad sólo sirven para encubrirles", ha denunciado.

Desde Sumar, la diputada Engracia Rivera ha mostrado su apoyo a la proposición porque están "totalmente de acuerdo con la necesidad de que esas unidades de igualdad de género se sigan desarrollando" pues ha advertido de que "no es suficiente con el despliegue de las herramientas sino que es muy importante la eficacia de dichas herramientas".

En concreto, ha puesto el ejemplo de dos universidades públicas de Sevilla donde "se han producido escándalos relacionados con actitudes machistas por parte de docentes" y donde las alumnas terminaron siendo denunciadas o recibiendo una sanción enfrentándose a una expulsión de entre seis meses y un año. "Es necesario que los procesos de denuncia sean verdaderamente garantistas tanto para el denunciado como para las denunciantes y que las víctimas realmente tengan un espacio seguro donde poder presentar denuncias y que sean atendidas como es debido y no expedientadas y expulsadas de la universidad por atreverse a protestar", ha subrayado.