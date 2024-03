El Congreso aprueba sin Vox la creación de una subcomisión para renovar el Pacto de Estado contra la violencia de género

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha aprobado este martes sin Vox la creación de una subcomisión para renovar el Pacto de Estado en materia de violencia de género. En concreto, se han registrado 31 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.

En sus discursos, algunos de los grupos han recordado a la última víctima de violencia machista en Málaga, la sexta en lo que llevamos de años, y a las dos niñas de dos y cuatro años asesinadas, presuntamente, por su padre en Almería.

"Para ellas, las víctimas más recientes del machismo criminal, para todas las víctimas, para sus familiares, para sus amistades, todo el respeto y el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Para los asesinos, nuestra condena más rotunda", ha subrayado la socialista Lidia Guinart.

Guinart también ha expuesto en su intervención que el acuerdo político e institucional, también el consenso social, "son lo mejor para las mujeres supervivientes y lo mejor para evitar que el terrorismo machista siga asesinando".

Por su parte, por el Grupo Parlamentario Popular, Silvia Franco ha enviado "un mensaje de condolencia, de cercanía y de solidaridad" a las familias de las nuevas víctimas de violencia de género. En este sentido, ha señalado que el PP considera la creación de la subcomisión "como un objetivo de legislatura". Además, ha destacado la "necesidad" de retomar los trabajos aplazados durante la legislatura pasada y "culminar la renovación y actualización del pacto".

En esta misma línea, ha pedido que se registre la solicitud de creación de la comisión "como iniciativa del conjunto de los grupos parlamentarios, como reflejo del consenso que se pretende alcanzar". "Nuestro grupo había registrado ya una solicitud inicial para la creación de esta comisión porque creíamos inaplazable retomar esos trabajos, sobre todo teniendo en cuenta la parálisis, las improvisaciones que se vieron y vivieron durante la legislatura pasada", ha explicado.

La diputada Rocío Aguirre, de Vox, ha señalado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es "un gran fracaso" y ha recalcado que el mismo "no está solucionando el problema que pretende". "Nosotros no negamos que exista un problema, lo que sí que no estamos de acuerdo es en la manera en que se está afrontando, con estos gastos que no tienen control y sin conseguir realmente su objetivo", ha subrayado.

VOX PIDE "DEJAR LA IDEOLOGÍA FEMINISTA DE LADO"

Igualmente, ha asegurado que, a su juicio, para combatir la violencia de género habría que "dejar la ideología feminista de lado", también "dejar de llamarlo violencia machista o de género", así como "dejar de llamar negación" a los ponen el foco "en cosas importantes" que "pueden ayudar a combatir la violencia y así poder examinar y estudiar bien las causas reales y combatirlas con medidas efectivas".

Respecto al caso de las niñas de Almería, Aguirre ha recordado que el padre tenía una orden de alejamiento y ha criticado que esta "no ha servido para nada, para que matara a sus hijos". En esta línea, ha pedido ver qué dotaciones económicas tienen las comisarías de policía para atender a las mujeres que denuncian "para mejorarlas".

Finalmente, por el Grupo Parlamentario Mixto, Noemí Santana, ha destacado que la lucha contra las violencias machistas "constituye hoy una prioridad de primer orden".

En su discurso, Santana ha criticado al PP, que a juicio de su formación debe "intentar evitar pactar con aquellos que niegan las violencias machistas, que suprimen consejerías y concejalías de igualdad". "Creo que esto no va muy en concordancia y en coherencia con lo que estamos haciendo hoy aquí", ha asegurado.