Archivo - Un grupo de periodistas. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Europa ha lanzado a nivel europeo una guía para periodistas sobre cómo informar sobre el abuso sexual infantil, elaborada por expertos españoles con motivo del Día Internacional contra el Abuso y la Explotación Secual Infantil que se celebra este miércoles 18 de noviembre.

La publicación 'Información ética en los medios de comunicación sobre la violencia sexual contra los niños' es una traducción al inglés y una adaptación internacional de la guía original en español 'Cómo informar sobre la violencia sexual contra los niños: una guía para periodistas', elaborada por Sonia Ruiz Fresneda, Marina López Llorente y Lourdes Collado Rodríguez en el marco del proyecto de la Unión Europea y el Consejo de Europa 'Fortalecimiento de una justicia adaptada a los niños en los servicios de tipo Barnahus de las comunidades autónomas españolas'.

Su contenido está basado en consultas con periodistas, líderes de opinión y organizaciones de la sociedad civil, y se ha inspirado en los códigos deontológicos y las directrices sobre buenas prácticas del contexto español.

El Secretario General del Consejo de Europa, Alain Berset, advirtió contra el sensacionalismo y pidió un enfoque responsable y centrado en los derechos del niño a la hora de informar sobre los casos de violencia sexual.

"Los periodistas desempeñan un papel fundamental para romper el silencio que rodea la violencia sexual contra los niños, pero la información que proporcionan los medios debe ser precisa y ética, sin sensacionalismo ni culpabilización de las víctimas", ha indicado el Secretario General. "Denunciar y condenar este delito jamás debe ir en detrimento de los derechos, la seguridad y la dignidad de los niños", ha añadido.

La nueva guía incluye un decálogo de principios clave que deben guian la información periodística entre los que se apunta la necesidad de poner los derechos de los niños en el centro; proteger su privacidad; nunca insinuar el consentimiento de un menor; presentar la violencia sexual contra los niños como un problema sistémico; conocer el marco legal y ético y evitar la victimización secundaria, la culpabilización de la víctima y el sensacoinalismo.

Se debe, además, utilizar un lenguaje apropiado e inclusivo, aplicar informes que tenga en cuenta el trauma e informar sobre el apoyo dispnible, así como buscar inofrmación especializada.

Adaptado de una versión en español y revisado por pares por dos asociaciones internacionales de periodistas, el manual está disponible en inglés , francés , alemán e italiano. Próximamente se publicarán versiones y adaptaciones para contextos nacionales en armenio, azerbaiyano, rumano (para la República de Moldavia), polaco, portugués y ucraniano.