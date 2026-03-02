CSIC inició 10 protocolos por acoso sexual en 2025: Se abrió procedimiento disciplinario en 2 y 1 se envió a la Fiscalía

Archivo - Cartel de entrada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) inició en el año 2025 diez protocolos por acoso sexual, de los cuales en dos se abrió un procedimiento disciplinario y uno fue remitido a la Fiscalía.

Así lo recoge un documento de solicitud de transparencia recibida por el CSIC el 7 de enero de 2026 para conocer los casos de acoso laboral y de acoso sexual acaecidos en cualquier centro del organismo durante el año 2025, al que ha tenido acceso Europa Press y ha adelantado ABC.

De los diez casos, dos de las denuncias se produjeron en buques. El CSIC precisa que en todos los casos que, aun siendo la persona acosadora de la institución, no se apertura procedimiento disciplinario, es debido a que la Comisión frente al Acoso Sexual (CFAS) "no detecta indicios de acoso sexual".

El documento señala que en ningún caso se ha solicitado ampliación de información y que en todos los casos se han adoptado medidas organizativas, bien a través de la coordinación de actividades empresariales o bien a través de la potestad de organización de la dirección del instituto. De igual manera, la Unidad de Comisionado para Promover un Entorno Laboral Sano y Seguro (COMSE) ha prestado apoyo.

Por acoso laboral, el CSIC recibió quince denuncias en el año 2025, de las cuales abrió procedimiento disciplinario por indicios de acoso en un caso y ninguna fue remitida a la Fiscalía. En 2026, hasta el momento ha recibido dos denuncias por acoso laboral y en ninguna se ha abierto procedimiento disciplinario.

Precisamente, el pasado viernes el gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Manuel Bernabé, presentó su renuncia tras las acusaciones de presunto acoso a la exsecretaria general, Laura Muñoz.

Muñoz presentó el 11 de noviembre de 2025 una queja en el área de Recursos Humanos contra José Manuel Bernabé, por su "situación laboral" y una solicitud de amparo frente a posibles represalias".

Según relata en su denuncia, tras la incorporación de José Manuel Bernabé como gerente, el pasado 1 de septiembre, se produjeron "cambios" en su dinámica profesional y un trato personal "poco habitual que, con el paso de las semanas", hicieron sentir a la denunciante "cada vez más incómoda e insegura" en el ejercicio de sus funciones.

Además, detalla que Bernabé comenzó a enviarle WhatsApps de contenido personal, lo que le resultó "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica". Finalmente, la denunciante puso la situación en conocimiento del Patronato del CNIO.

Fuentes del CSIC recuerdan a Europa Press que el organismo "mantiene una política de tolerancia cero frente al acoso sexual y por razón de sexo, así como frente al acoso laboral". En su firme compromiso frente al acoso, el CSIC aspira a erradicar estas conductas de su entorno laboral y ha intensificado las actuaciones contra estos comportamientos en los últimos años.

En abril de 2024 aprobó un nuevo protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo consensuado con los agentes sociales que incorpora importantes medidas como la obligación de trasladar las posibles situaciones de acoso de las que se tenga noticia por parte de mandos intermedios y comités de igualdad; la creación de la unidad del Comisionado para promover un entorno de trabajo sano y seguro; la posibilidad de mantener la vía administrativa pese a que se agote la judicial o medidas específicas para lugares de trabajo singulares.

Además, el CSIC fue reconocido por la Unión Europea con el premio 2024 a la trayectoria en igualdad de género. Este galardón reconoce el compromiso continuado que, desde hace más de veinte años, tiene la institución con la implementación de planes y políticas de igualdad que garanticen la participación de las mujeres para una ciencia excelente y equitativa. El CSIC fue el primer organismo español en crear una Comisión de Mujeres y Ciencia.

Por otra parte, en octubre de 2025, el CSIC aprobó un nuevo Protocolo para la Intervención y Prevención del Acoso Laboral cuyo objetivo es evitar las conductas que puedan ser constitutivas de acoso laboral, así como reforzar los procedimientos para su detección temprana, actuación y sanción.

El protocolo actualiza el anterior, aprobado el 12 de septiembre de 2019, e introduce nuevas medidas como la creación de la Unidad de Actuación Especializada frente al Acoso Laboral (UFAL), encargada de la recopilación y análisis de la información relacionada con las denuncias de acoso laboral, y del traslado de todo ello a la Comisión Frente al Acoso Laboral del Consejo, otra nueva unidad, responsable, a su vez, de valorar los hechos y, en su caso, decidir el inicio del proceso sancionador si procede.