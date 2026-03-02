CSIF exige en el 8M delegados sindicales en Igualdad y refuerzo de protocolos contra el acoso sexual en administraciones

Archivo - Banderas la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública durante una protesta, a 22 de junio de 2022, en Madrid (España). - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha exigido delegados sindicales en Igualdad y refuerzo de protocolos contra el acoso sexual en administraciones, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo 8 de marzo, al que se suma este año con el lema 'Por una igualdad real. De las leyes a los hechos'.

En esta jornada reivindicativa, la organización sindical ha alzado la voz por las mujeres que sufren desigualdad en el ámbito laboral y social. Así, ha insistido en que los derechos reconocidos por ley deben traducirse en avances efectivos. "La igualdad de mañana se construye hoy", ha subrayado el sindicato, que considera que deben "seguir trabajando en cuestiones que siguen pendientes".

Entre los principales ejes de su reivindicación se encuentran la brecha salarial, la conciliación y corresponsabilidad, así como la violencia contra la mujer. En materia salarial, CSIF ha denunciado que la brecha de género en España permanece en torno al 20%, reflejo -según la organización- de una "discriminación persistente" en el mercado laboral.

"Incluso en el sector público, donde la igualdad debería ser ejemplar, el salario medio de las mujeres es un 10% inferior al de los hombres. Las mujeres tienen más contratos temporales, a tiempo parcial, sufren más paro y son más de la mitad de las personas inactivas", ha apuntado.

Respecto a la conciliación, el sindicato ha alertado de que las responsabilidades familiares siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres. Según datos recientes, ha detallado que ocho de cada diez excedencias solicitadas para el cuidado de menores o familiares en 2025 correspondieron a mujeres. Por ello, CSIF ha reclamado una "conciliación real" que no implique penalización laboral ni salarial.

En cuanto a la violencia de género, CSIF ha expuesto que "es una de las expresiones más crueles de la desigualdad". "El inicio del año ha sido el peor de la década con una mujer asesinada cada cinco días. La igualdad no será real mientras las mujeres sigan viviendo con miedo o sufran violencia por el hecho de ser mujeres", ha recalcado.

Igualmente, el sindicato ha propuesto la creación de la figura del delegado sindical especializada en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo, tanto en la administración pública como en la empresa privada, como "herramienta clave" para la prevención, el acompañamiento y la protección efectiva.

En esta línea, ha recordado que recientemente ha alcanzado con el Ministerio de Función Pública el Acuerdo Marco para la mejora del Empleo público y por el Servicio a la Ciudadanía. Entre las medidas acordadas, destaca la aplicación de protocolos integrales de prevención y detección ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y frente a cualquier vulneración de la libertad sexual, así como frente a la violencia de género.

"Exigimos reformas estructurales que garanticen un mercado laboral y una sociedad verdaderamente justos y equitativos y lugares de trabajo que sean seguros y respetuosos para nuestras compañeras", ha concluido.