Dependencia, pensiones dignas o edadismo, reivindicaciones de los sindicatos en el Día de los Mayores

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han difundido un manifiesto conjunto este 1 de octubre, Día Mundial de las Personas Mayores, en el que ponen el foco en el sistema de atención a la dependencia que, a su juicio, debería garantizar "una vida digna y autónoma" a las personas mayores con necesidades de apoyo, sin olvidar la implantación de pensiones dignas o la lucha contra el edadismo.

Para los sindicatos, "lejos de recibir el reconocimiento merecido", las personas mayores sufren "realidades de abandono, discriminación y precariedad" que ponen en riesgo el actual modelo de Estado de Bienestar.

Por ello, piden un Sistema de Dependencia "con financiación estatal y autonómica equitativa y suficiente que garantice una vida digna y autónoma a las personas mayores", sin olvidar "pensiones dignas y suficientes que compensen las desigualdades de género", así como el acceso a viviendas adecuadas o medidas eficaces contra el edadismo.

Los sindicatos también ven "imprescindible" la puesta en marcha de una Ley Estatal de Defensa y Garantía de los Derechos de las Personas Mayores que reconozca y garantice derechos y articular políticas públicas con enfoque de derechos humanos, género y diversidad.

Además, reclaman el fin del genocidio en Palestina y alertan del peligro que suponen los populismos de extrema derecha o los falsos conflictos intergeneracionales generados por determinados sectores económicos y políticos en su propio beneficio, entre otras cuestiones.

Los sindicatos han presentado este manifiesto en un acto celebrado a las puertas del Congreso de los Diputados, donde han solicitado "políticas públicas suficientes y de calidad para las personas mayores", además de negar que exista un "conflicto intergeneracional, utilizado contra los pensionistas y que nos convierte en el handicap del futuro de la juventud".

Los manifestantes han solicitado "servicios públicos suficientes, dignos y de calidad". "Por ellos. Por nosotras. Por el futuro de todas las generaciones", han argumentado.