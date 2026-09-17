Derechos Sociales cree que hay "recursos y herramientas" para acabar con la lista de espera de la dependencia en 2028

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha asegurado que hay "recursos" y "herramientas" para lograr que las listas de espera de la dependencia se reduzcan a la mitad en 2027 y para acabar con ellas en 2028.

"El ministro ayer puso un horizonte, que ojalá se cumpla: reducir a la mitad las listas de espera en el 2027 y finalizar con ellas en el 2028. Creo que tenemos las herramientas, tenemos los recursos; vamos a ver si es posible que entre todos y todas lo logremos", ha destacado Martínez, este jueves, durante la presentación del Índice DEC 2025 de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

La secretaria de Estado ha asegurado que este miércoles fue "un día histórico" por la aprobación en el Congreso de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia y ha puesto en valor avances como el incremento de la financiación.

En este punto, ha subrayado la importancia de buscar el "equilibrio" a la hora de invertir este incremento de financiación de la dependencia y ha advertido de que se presenta "un trilema": invertirlo en "mejorar la calidad y la intensidad de las prestaciones, en mejorar las condiciones de trabajo de las profesionales y en mejorar la cobertura, esto es, acabar con las listas de espera".

Además, Martínez ha animado a defender los servicios sociales "con más fuerza que nunca" en un momento en que se ven "resurgir ciertas ideas que se creían ya superadas".

"Hay una oleada de discursos, podríamos decir, desgarradamente discriminatorios que están teniendo su expresión en distintas corrientes, en distintos discursos y en distintos actos de violencia que son una amenaza para la convivencia en nuestro país", ha advertido.

Ante esta situación, ha apelado a los responsables institucionales a defender unos servicios sociales "vertebrados" por "la universalidad, la solidaridad, la no discriminación, la equidad, la igualdad y la responsabilidad pública", unos principios que, según la secretaria de Estado, "están presentes en todas las leyes autonómicas de servicios sociales".

"Hay que dar un paso al frente y mostrar nuestro compromiso firme en su defensa con más fuerza que que nunca", ha insistido.

Asimismo, ha apelado a la "cooperación" para evolucionar hacia un sistema "que no se conforme con gestionar lo urgente, que aspire a anticipar, que aspire a innovar, que aspire a acompañar a las personas en sus proyectos de vida, que aspire a dar apoyos más flexibles, mucho más humanos y más cercanos".