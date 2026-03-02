Derechos Sociales encarga a Fundación Secretariado Gitano un estudio sobre vivienda y población gitana

Archivo - Infraviviendas en uno de los asentamientos de la provincia de Almería - ACUÍFEROS VIVOS - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha adjudicado a Fundación Secretariado Gitano la realización de un nuevo estudio sobre vivienda y población gitana durante los ejercicios 2025-2026 y 2027, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La entidad que realizará el estudio dispondrá de un presupuesto de 209.553,48 euros, la oferta de menor coste de las presentadas al concurso público.

Este estudio tiene como objetivo ofrecer información comparable sobre la evolución de la población gitana en relación con el alojamiento, la vivienda y los entornos residenciales. La Fundación Secretariado Gitano viene realizando periódicamente este estudio por encargo de los distintos ministerios, el último presentado en 2023 sobre el perfil y la situación de las personas que viven en asentamientos chabolistas y de infravivienda en España.

Según este estudio, el 92% de las personas que vivían entonces en asentamientos de infravivienda pertenece a minorías étnicas, siendo la mayoría gitanas.