Derechos Sociales espera que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia se apruebe "antes de verano"

Archivo - La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha subrayado la necesidad de que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia "sean aprobadas antes de verano" ya que "cuentan con un amplísimo consenso político y social".

Así lo ha indicado este martes durante la primera jornada sobre la Convención Internacional para los Derechos de las Personas Mayores, organizada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y HelpAge España.

Según han informado los organizadores de la jornada en un comunicado, Martínez ha precisado que desde el Ministerio están "impulsando un cambio de modelo en el que las personas no sean objeto de cuidados sino sujetos de derechos con capacidad para decidir sobre su propia vida".

Así, ha destacado que pretenden dejar atrás "una visión asistencialista y avanzar hacia un enfoque de derechos centrado en la autonomía personal".

Sobre el inicio del proceso de redacción de la futura Convención Internacional en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha indicado que supone que "el envejecimiento es una cuestión de derechos humanos" en un contexto de "cambio de tendencias demográficas".

Por su parte, la directora general del Imserso, Mayte Sancho, ha señalado que esta Convención supone un proceso "fructífero, cocreador, rompedor" que "va a garantizar derechos de las personas que envejecemos".

Las jornadas las ha clausurado el consejero internacional y para Iberoamérica del Imserso, Manuel Veguín, quien ha anunciado que entre los días 18 y 20 de febrero se llevará a cabo la reunión organizativa y constitutiva del Grupo de trabajo intergubernamental de redacción de la Convención (IGWG) en Ginebra (Suiza), en la que España estará presente liderando las políticas globales de envejecimiento a nivel internacional.