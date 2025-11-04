Derechos Sociales lanzará en los próximos meses una Estrategia contra la soledad no deseada en España

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este martes que el Ministerio lanzará en los próximos meses la primera Estrategia sobre soledad no deseada.

"Uno de los ejes principales de nuestra actividad en los próximos meses, y es algo que me gustaría anunciarles hoy aquí, es que el Ministerio va a elaborar la primera estrategia sobre soledad para nuestro país, con un enfoque de la soledad desde el punto de vista de la justicia social", ha avanzado Bustinduy, durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el Senado.

El ministro ha precisado que "la soledad en sí misma no es un problema" y que las personas tienen "derecho a disfrutar del tiempo en soledad" cuando les "apetezca", pero ha puntualizado que "no puede ser una imposición, no puede ser el resultado de una erosión del tejido social".

Según ha explicado, el objetivo es que los ciudadanos no vivan en soledad "si esa soledad no es deseada, no es voluntaria", sobre todo, en contextos de "mucha incertidumbre" cuando hay "muchas crisis que se agolpan a nivel internacional" o ante momentos difíciles de la vida.

En este sentido, ha indicado que van a trabajar con todas las administraciones públicas, con el Tercer Sector y con todos los agentes sociales "para poder garantizar que el tejido comunitario esté ahí para que nadie deba abordar en soledad un momento difícil o una fase compleja de su vida".