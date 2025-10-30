Diana Morant asegura que en PSOE "no caben los puteros"

Archivo - Diana Morant.- A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La ministra de Ciencia, Innovación y Univerdades, Diana Morant, ha defendido las medidas adoptadas por el PSOE en relación al uso de prostitucion por parte de militantes y ha advertido de que en su partido "no caben los puteros".

"Hemos elevado el código ético de manera que cualquier persona militante del que haya pruebas de que paga por tener sexo de la prostitución es inmediatamente expulsado, es una razón suficiente para la expulsión del partido", ha argumentado Morant en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al ser preguntada por las medidas para evitar comportamientos machistas por parte de dirigentes socialistas en alusión al exministro José Luis Ábalos.

La ministra ha recordado que el PSOE defiende la abolición de la prostitución y ha asegurado que estas medidas "son un avance muy grande y sirven de mucho". "En nuestro partido no caben los puteros, no caben aquellos que pagan por sexo", ha concluido.