MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exonerado al Ministerio de Igualdad de responsabilidad en los fallos de pulseras de control de maltradores.

"La Ministra de Igualdad ha dado cumplidas explicaciones, el asunto está resuelto, todo puede fallar, pero creo que se han tomado ya las medidas precisas", ha explicado Díaz a preguntas de los periodistas en las Jornadas Confederales de UGT 'Los Nuevos Desafíos de la Prevención'.

Díaz ha admitido, no obstante, "desconocer con exactitud lo que ha pasado", ante la información publicada por El Confidencial sobre la advertencia realizada por María Ángeles Carmona, expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género alertando en enero de 2024 a la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre los riesgos que suponía que las pulseras antimaltrato pasasen de una empresa a otra.