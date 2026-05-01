Down España pide adelantar a los 45 años la edad de jubilación de las personas con síndrome de Down

Archivo - Un centro de formación en hostelería y turismo para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Down España ha pedido la modificación de la normativa laboral para adelantar la edad de jubilación de las personas con síndrome de Down a la franja de 42 a 45 años, ya que su esperanza de vida se sitúa en torno a los 65 años, frente a los 83 de la población general.

"Dar a cada uno lo que le corresponde es la idea de justicia de una sociedad avanzada. Por eso, la jubilación anticipada en las personas con síndrome de Down debe ser diferente", ha explicado el presidente de Down España, Mateo San Segundo, con motivo del Día Internacional del Trabajador.

La entidad considera que la regulación actual resulta insuficiente porque, aunque el Real Decreto 370/2023 permite adelantar la jubilación a los 56 años para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 45%, "esta medida no responde a la realidad de las personas con síndrome de Down por su menor esperanza de vida".

Además, San Segundo ha advertido de que no se puede olvidar "que las personas con síndrome de Down presentan un envejecimiento prematuro, especialmente a nivel cognitivo, que afecta tanto a su capacidad laboral como a su calidad de vida a partir de los 40 años".

Asimismo, teniendo en cuenta que "solo el 5% de las personas con síndrome de Down tiene trabajo en empresas ordinarias", Down Españaha reclamado también "un mayor impulso de las Administraciones Públicas en la inserción laboral, más oportunidades de empleo en empresas ordinarias y políticas de Empleo con Apoyo".