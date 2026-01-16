'Tú eliges la respuesta', la exposición itinerante del Instituto de las Mujeres para promover la igualdad entre jóvenes

El Instituto de las Mujeres lanza una exposición itinerante para fomentar la igualdad entre adolescentes - INSTITUTO DE LAS MUJERES

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha puesto en marcha la exposición itinerante 'Tú eliges la respuesta', una iniciativa dirigida a adolescentes de entre 12 y 16 años para fomentar la igualdad y reflexionar sobre el feminismo.

La muestra utiliza un lenguaje cercano a la adolescencia y un enfoque lúdico y participativo para despertar el interés y el diálogo, sin imponer discursos ni juicios de valor. A través de preguntas abiertas, paneles expositivos y una guía didáctica, la exposición invita a los jóvenes reflexionar "sobre los problemas derivados de la desigualdad y profundiza en las respuestas que aporta el feminismo para avanzar hacia una sociedad más justa".

'Tú eliges la respuesta' aborda temas como la violencia de género, la construcción social del género, la interseccionalidad, la diversidad corporal, la presión estética y la influencia de las redes sociales en la construcción de la identidad.

"El objetivo principal es despertar entre la población juvenil el interés por la igualdad, entendida como una cuestión de derechos humanos que afecta tanto a hombres como a mujeres", subrayan desde el Instituto.

La exposición puede visitarse hasta el 23 de enero en el Salón de Actos del Instituto de las Mujeres. A partir de esa fecha, iniciará su itinerancia por centros educativos y entidades solicitantes. La muestra está compuesta por seis módulos expositivos ligeros y adaptables a distintos espacios.

Además, los días 21 y 22 de enero se celebrarán unas jornadas de presentación dirigidas a profesorado y personal educativo para explicar el uso de los materiales y las unidades expositivas. Ayuntamientos e institutos de Educación Secundaria pueden solicitar la exposición al Departamento de Exposiciones del Instituto de las Mujeres.