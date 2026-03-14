El empleo, clave para el empoderamiento de la mujer con discapacidad, según COCEMFE

Participantes en el Programa de empleo de mujeres con discapacidad - COCEMFE

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Personas con Discapacidad (COCEMFE) ha puesto en marcha la décima edición del Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo de Mujeres con Discapacidad Física y Orgánica, una iniciativa de la que se han beneficiado 535 participantes en 2025.

Esta iniciativa de COCEMFE está impulsada con la colaboración del programa de inclusión sociolaboral Incorpora de la Fundación 'la Caixa', dirigido a personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, como ha dado a conocer la organización.

Desde esta iniciativa se ofrece atención integral y adaptada mediante itinerarios personalizados que combinan intervenciones individuales y grupales, derivación a recursos especializados y un acompañamiento continuado, ajustado a las necesidades específicas de cada mujer. Este enfoque permite abordar situaciones "complejas, especialmente en el caso de mujeres con discapacidad desempleadas y en contextos de mayor vulnerabilidad social".

Como balance de la edición desarrollada en 2025, en total se dedicaron 1.768 horas de atención individualizada, se logró la inclusión laboral de 114 participantes y se impartieron 711 horas de sesiones grupales centradas en empoderamiento, desarrollo de habilidades prelaborales y alfabetización digital.

Asimismo, durante la edición 2025 se detectaron 56 casos de mujeres con discapacidad con necesidad alta de atención por motivos de violencia machista, reforzando la coordinación con recursos especializados y evidenciando el papel del programa como espacio de detección temprana, acompañamiento y derivación ante situaciones de especial complejidad social.

Más del 65% de las participantes asistieron a los talleres grupales, que se consolidaron como un elemento clave no solo para la mejora de la empleabilidad, sino también para la participación social, el fortalecimiento de redes de apoyo y la inclusión activa en el entorno comunitario. El 73% de las participantes que accedieron a estas sesiones repitió su participación en al menos tres ocasiones, lo que refleja un alto grado de vinculación y continuidad en el proceso de acompañamiento.

El programa reforzó además su dimensión comunitaria y de trabajo en red, contando en 2025 con la colaboración de 47 administraciones públicas y entidades sociales, lo que permitió mejorar la derivación de mujeres con mayores necesidades de apoyo. Asimismo, el proyecto estuvo presente en 7 eventos y ferias de empleo, contribuyendo a su visibilización y al contacto con el tejido empresarial y los recursos de empleo del territorio.

Coincidiendo con el inicio de su décima edición, Marta Valencia, secretaria de Organización de COCEMFE, ha destacado la consolidación del programa como "iniciativa estratégica" para la entidad. "Estos diez años de trabajo nos han permitido desarrollar un modelo de acompañamiento integral y sostenido en el tiempo, que responde a las necesidades reales de las mujeres con discapacidad y contribuye a mejorar su autonomía y su empleabilidad", ha indicado Valencia.

Las participantes valoraron especialmente el acompañamiento recibido a lo largo del programa, que identificaron como un apoyo continuado y adaptado a sus necesidades. En este sentido, una de ellas ha admitido que "el acompañamiento ha sido clave para contar con una orientación constante y un seguimiento que me ha permitido avanzar paso a paso en el proceso".

Por otro lado, otra participante ha destacado el impacto del programa en su autonomía y proyección de futuro, afirmando que "ahora puedo hacer gestiones sola, buscar empleo y organizar trámites con mayor seguridad y claridad".

Durante 2026, la décima edición del Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo se está desarrollando en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Galicia, Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha y Extremadura, gracias al trabajo coordinado entre COCEMFE y su red territorial de entidades, lo que permite una intervención adaptada a las características de cada territorio y a las necesidades específicas de las mujeres participantes.