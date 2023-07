Emprendedoras piden más ayuda económica y formativa de la Administración para las mujeres con discapacidad

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Emprendedoras han pedido más ayuda económica y formativa de la Administración para las mujeres con discapacidad como han manifestado durante el XXV Conversatorio organizado por la Fundación CERMI Mujeres (FCM).

El acto ha contado con la participación de la presidenta de la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad (ASEMDIS), Lidia Parra; la formadora en inclusión laboral de mujeres con discapacidad, Emma Larreta; la propietaria del espacio gastronómico 'Irucas Cooking', Helena Rubio; y la consultora de marca personal para emprendedores en 'yosoylaurasanchez.com', Laura Sánchez.

"Si bien lo que buscamos es aportar valor a la sociedad, como lo hacen el resto de personas, no partimos de la igualdad de oportunidades", han señalado las cuatro mujeres emprendedoras que han participado en el acto.

Por su parte, Larreta, ha insistido en que "hay que normalizar" y, que, para ello, "las personas tienen que hacer un ejercicio de empatía con los problemas ajenos". "Eso va a ayudar a muchas personas a intentar emprender y creer que somos capaces. Se está escapando muchísimo talento entre las personas con discapacidad porque muchas personas no tienen ese empoderamiento sano, debido a las barreras que tenemos", ha asegurado.

Además, Rubio ha comentado que la discapacidad "no tiene nada que ver con la capacidad como profesional y ahí es donde la sociedad debe hacer un ejercicio de empatía". "La uniformidad no existe y cada uno tiene unas dificultades. La discapacidad no tiene por qué resultar extraña", ha indicado.

Por otro lado, el nivel de exigencia fue otro de los temas que se abordaron durante el debate. En este sentido, las participantes coincidieron en señalar la "autoexigencia" que tienen las mujeres. "A esto se le suma el componente de la discapacidad y el hecho de emprender, que hace que se sumen más dificultades aun", han apuntado.

Asimismo, han destacado que además de la falta de empatía que se encuentra en ocasiones a la hora de sacar adelante los proyectos por la discapacidad y del nivel de autoexigencia de estas mujeres "se suma también la carga emocional", han destacado.

A la hora de abordar consejos para otras personas con discapacidad en la misma situación, todas ellas coincidieron en señalar la importancia del "sentimiento de pertenencia" a un proyecto y de "creer en el mismo". En este sentido, Larreta insistió en la importancia de ser "realistas", de "tener la cabeza fría", y de "conocer el momento oportuno de realizarlo".

Además, Rubio enfatizó en la importancia de "ser persistente y no desesperar" e hizo alusión a las reticencias que siempre se reciben por parte del entorno cercano a la hora de emprender.

En relación a los sesgos de género, las cuatro mujeres emprendedoras con discapacidad coincidieron en señalar que no encuentran dicho sesgo, según sus experiencias. "Debido al trabajo que se hace hoy en día con las personas con discapacidad desde la infancia, no encontramos este sesgo, simplemente cada uno busca su hueco donde va a sentirse feliz", apuntó Larreta.