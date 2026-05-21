La Eurocámara pide reconocer el tiempo de cuidados en las pensiones y reforzar el apoyo frente a la brecha de género

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BRUSELAS, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves reforzar el apoyo tanto a los profesionales como a las personas que realizan estas tareas de cuidados en el ámbito familiar y reconocer su trabajo en los sistemas de seguridad social y de pensiones, al tiempo que ha pedido medidas específicas para reducir la brecha de género en este ámbito en el que, según advierten los eurodiputados, las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de la carga.

En una resolución aprobada por 263 votos a favor, 83 en contra y 154 abstenciones, la Eurocámara defiende que el acceso a los cuidados constituye un "derecho fundamental" e insta a los países de la UE a abordar las desigualdades de género en todas las formas de atención, en un contexto --señalan-- marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda asistencial.

El texto reclama además la creación de un "estatuto europeo de los cuidadores" que permita reconocer este trabajo y establecer estándares mínimos comunes en toda la UE, así como garantizar que los cuidadores informales sean reconocidos en los regímenes de pensiones y en los sistemas de protección social.

Los eurodiputados sostienen asimismo que las responsabilidades vinculadas a la asistencia no deben recaer "de forma desproporcionada" sobre las mujeres y reclaman medidas para favorecer un reparto más igualitario de estas tareas, entre ellas permisos parentales, igualdad salarial, mayor flexibilidad laboral y servicios accesibles y asequibles.

En este sentido, el Parlamento pide campañas de sensibilización para animar a los hombres a asumir una parte "equitativa" de las responsabilidades asistenciales y para combatir los estereotipos de género tradicionales, además de impulsar la participación de las mujeres en el mercado laboral.

La resolución también pone el foco en las condiciones laborales en el sector y reclama combatir el empleo precario, el trabajo no declarado y la explotación laboral, incluidos los casos que afectan a trabajadores procedentes de fuera de la UE.

Así, la Eurocámara defiende priorizar la contratación local, aunque reconoce que el aumento de la demanda obliga también a adaptar la gestión migratoria a las necesidades del mercado laboral. En este contexto, sostiene que la incorporación de trabajadores de terceros países debe realizarse a través de "vías legales" y acompañarse de "inversión en formación e integración".

El Parlamento ha acogido además con satisfacción el anuncio de la Comisión Europea de presentar un acuerdo europeo sobre asistencia en 2027 y reclama que incluya medidas específicas para reducir la brecha de género y reforzar el apoyo tanto a cuidadores formales como informales, especialmente en ámbitos como el empleo, la formación, la protección social y el apoyo psicosocial.

Según los datos citados por la Eurocámara, en la UE hay actualmente 6,2 millones de cuidadores formales y alrededor de 53 millones informales. Además --alertan-- el 56% de las mujeres con hijos menores de 12 años dedican al menos cinco horas diarias al cuidado infantil, frente al 26% de los hombres.