Expertas defienden la "mejora y actualización" de los protocolos de acoso en universidades y que el alumnado los conozca

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres (IM), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha organizado una jornada de trabajo para abordar los protocolos de protección frente al acoso sexual y por razón de sexo en las universidades, poniendo el foco en su aplicación práctica.

En el acto han participado 137 representantes de la gran mayoría de las universidades españolas, que han puesto de manifiesto que "la mejora y actualización" de los protocolos de acoso resulta clave para ofrecer respuestas eficaces, proteger derechos y generar confianza. según ha informado el Ministerio.

Además, han hecho expresa mención a la necesidad de que el alumnado conozca "a fondo" el protocolo de acoso de su centro universitario, así como el papel de las Unidades de Igualdad, con el foco en poder implementar programas de capacitación y colaboración en este sentido para el alumnado.

El objetivo del encuentro ha sido impulsar la mejora de los protocolos y su implementación en la vida universitaria. Para ello, se ha analizado el estado actual de los protocolos y los avances logrados y se han identificado las principales dificultades, carencias o vacíos más frecuentes en su implementación, así como buenas prácticas desarrolladas en distintas universidades.

En los últimos años, prácticamente la totalidad de las universidades han aprobado protocolos en esta materia en función del marco normativo actual -en particular la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre; y la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual- que refuerza la obligación de las instituciones públicas de disponer de mecanismos eficaces para la prevención y la respuesta frente al acoso sexual por razón de sexo y a otras conductas contrarias a la libertad sexual.

Sin embargo, las expertas concluyen que la experiencia acumulada pone de manifiesto que "persisten retos relevantes, con diferencias apreciables en la activación de los procedimientos, la gestión de los casos, la coordinación interna y las garantías ofrecidas a las personas afectadas".

En este contexto, esta jornada ha servido para abrir espacios de reflexión que permitan analizar cómo están funcionando estos instrumentos en la práctica, identificar avances, dificultades, e impulsar respuestas más eficaces en el conjunto del sistema universitario y compartir experiencias que refuercen su efectividad.