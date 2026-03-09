Tezanos defiende en el CIS que la desigualdad de género es una "patología social" y reivindica a mujeres en sociología

El presidente del CIS, José Tezanos - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha defendido este lunes que la desigualdad de género es una "patología social" y ha reivindicado el papel de las mujeres en la sociología.

"Yo creo que la discriminación y la subyugación histórica de la mujer, a partir de las últimas etapas del neolítico, debe entenderse como una patología social, una patología social grave, un error en la conformación de la sociedad", ha asegurado durante las V jornadas sobre Sociología de Género, organizadas por el CIS, con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado este domingo 8 de marzo.

Igualmente, Tezanos ha destacado que durante muchos años ninguna mujer había recibido el Premio Nacional de Sociología y ha recordado que, durante décadas, instituciones académicas y políticas españolas estuvieron dominadas casi exclusivamente por hombres. Además, ha relatado experiencias personales de su juventud en las que la presencia fememina era prácticamente inexistente.

En el mismo acto ha participado la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, quien ha celebrado los avances en igualdad que ha dicho que se han logrado gracias a la conbinación de activismo social, investigación académica y legislación.

Si bien, ha advertido de retos en el ámbito digital. Según ha señalado Bernabé, las redes sociales se han convertido en un espacio donde mujeres sufren acoso y violencia digital, un fenómeno que ha expuesto que requiere mayor investigación y regulación.

"Cuando toca investigar y después toca legislar hay que regular y también quizá hay que prohibir, es imprescindible. Si tenemos que elegir entre proteger a nuestras hijas o ser sumisos a los tecnoligarcas americanos debemos elegir proteger a nuestras hijas, debemos elegir también proteger a nuestros hijos", ha apuntado.

También ha explicado que fenómenos como la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial, el acoso en redes o la difusión de contenidos vejatorios afectan de forma especial a adolescentes y jóvenes. Como ejemplo, ha mencionado casos en los que imágenes de menores son alteradas digitalmente para generar contenido sexualizado o humillante.

De la misma manera, Bernabé ha mencionado la popularización en redes de modelos idealizados de vida doméstica --como las denominadas 'trad wives'-- que presentan a mujeres dedicadas exclusivamente al hogar como un ideal aspiracional. A su juicio, estas narrativas pueden influir especialmente en jóvenes que se enfrentan a situaciones de precariedad laboral o dificultades para acceder a vivienda.

"Es un patrón que todas quieren ser. ¿Por qué?, pensemos. Quizá es porque están trabajando, se sienten explotadas, saben que no ganan suficiente para poder adquirir una vivienda, para poder tener un proyecto vital", ha argumentado.