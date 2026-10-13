Expertos piden la participación de las personas mayores en el diseño de las políticas públicas

Archivo - Adulto con bastón descansando en un banco. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

HelpAge International España y la Fundación 'la Caixa' han celebrado en CaixaForum Barcelona la décima edición del Foro 'Vivir Más, Vivir Mejor', con la colaboración de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, en el que representantes institucionales y expertos han reivindicado la participación efectiva de las personas mayores en las decisiones que afectan a sus vidas.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemoró el 1 de octubre, los expertos han reflexionado sobre los desafíos para garantizar los derechos de las personas mayores, con especial atención a ámbitos como los cuidados, la salud y el empleo.

Durante sus diez ediciones, 'Vivir Más, Vivir Mejor' ha contribuido a visibilizar cuestiones como el edadismo, la soledad no deseada, los modelos de cuidados, la autonomía personal, la brecha digital, la participación social, la discriminación en el empleo, el cambio climático o la violencia contra las mujeres mayores.

El Foro también ha creado espacios de diálogo entre administraciones públicas, organizaciones sociales, universidades, organismos especializados y personas mayores, de los que han surgido propuestas, alianzas, proyectos y convenios de colaboración.

En estos años se han producido avances en los ámbitos que el Foro y las entidades participantes han impulsado. Es el caso de la inclusión de las personas mayores en la Ley de cooperación al desarrollo; la promoción de derechos a nivel autonómico, como la Estrategia contra el Edadismo de la Xunta de Galicia; o el reconocimiento de los derechos de las personas mayores en el II Plan Nacional de Derechos Humanos, incluida la importancia de seguir trabajando por una Convención.

Uno de los mensajes centrales del encuentro ha sido la necesidad de garantizar la participación efectiva de las personas mayores en las decisiones que afectan a sus vidas. El Foro ha reivindicado que sean reconocidas no solo como destinatarias de las políticas públicas, sino como protagonistas de su diseño, implementación y evaluación.

De la misma manera, entre las conclusiones del Foro, los expertos han apostado por avanzar en el reconocimiento formal de los derechos a su garantía efectiva. También han abogado por incorporar la diversidad de las personas mayores en el diseño de las políticas públicas y a combatir las narrativas edadistas en entornos digitales.

Asimismo, han pedido integrar el envejecimiento en las respuestas a la emergencia climática y garantizar que ninguna política sobre personas mayores se diseñe sin su voz y participación.

El Foro ha concluido con la presentación de la Carta Catalana de las Personas Mayores, un documento que proyecta las reflexiones del encuentro hacia el futuro y plantea una visión compartida para avanzar en la construcción de sociedades más inclusivas, igualitarias y adaptadas a la longevidad.

HOJA DE RUTA

La Carta propone una hoja de ruta basada en la defensa de los derechos, la participación social, la autonomía y el reconocimiento de la diversidad de las personas mayores.

Por su parte, la presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez, ha recalcado que, al defender los derechos de las personas mayores se protege "el futuro de toda la sociedad".

Mientras, el subdirector general de Social de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón, ha destacado que el aumento de la esperanza de vida lleva a impulsar nuevos proyectos "para afrontar esta transición hacia la vejez con mayor sentido y sentimiento de pertenencia".

En esta edición se ha entregado el premio a la mejor iniciativa a favor de las personas mayores, a Fundació Catalunya La Pedrera, recibido por Sílvia Vancells, responsable del proyecto Dinars en Companyia. Este servicio ofrece comidas saludables en un entorno de encuentro y socialización, con el objetivo de combatir la soledad no deseada. Está dirigido a personas con deterioro cognitivo leve o moderado que participan en el programa de Refuerzo de la Memoria de la Fundación y que presentan dificultades para gestionar sus comidas diarias.