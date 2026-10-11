El Gobierno atribuye la subida de los delitos sexuales a una menor tolerancia social y a un mayor número de denuncias

La ministra de Igualdad, Ana Redondo - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha atribuido la subida de los delitos sexuales a una menor tolerancia social, a un mayor número de denuncias y sensibilización social, al fortalecimiento de los mecanismos institucionales de atención y apoyo a las víctimas y a una creciente confianza en las instituciones.

"Se señala que el incremento observado en los delitos contra la libertad sexual se debe poner en relación con diversos factores concurrentes. Entre ellos, cabe destacar una mayor sensibilización social frente a las violencias sexuales, el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de atención y apoyo a las víctimas, una creciente confianza en las instituciones y una menor tolerancia social hacia estas conductas. Estos factores pueden contribuir a una mayor visibilidad del fenómeno y a un incremento de los hechos puestos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", asegurado el Ejecutivo.

Así lo pone de manifiesto en una respuesta parlamentaria escrita a una batería de preguntas de Vox sobre los últimos datos de criminalidad a junio de este año, facilitados por el Ministerio del Interior.

En este sentido, la formación que lidera Santiago Abascal expone que en el conjunto de España las violaciones han aumentado un 3,8% y los delitos sexuales un 1,1% respecto al año anterior. Ante este escenario, pide conocer los motivos del aumento porcentual de delitos contra la libertad sexuales y de agresiones sexuales con penetración y cuántos de estos han sido cometidos por extranjeros.

Además, pregunta por las medidas que está tomando el Gobierno para revertir la "situación alarmante" a la que están siendo sometidas ciudades como Sevilla.

El Ejecutivo señala que el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) no contempla diferencia entre personas de nacionalidad española, sean de origen o la hayan adquirido con posterioridad, ni incorpora variables relativas al momento de adquisición de la nacionalidad o al país de origen previo.

De la misma manera, defiende que las violencias sexuales continúan presentando "niveles relevantes" de infradenuncia, por lo que considera "necesario seguir impulsando medidas orientadas a favorecer la denuncia, mejorar la detección temprana, reforzar la investigación policial y fortalecer la protección integral de las víctimas".

En esta línea, subraya que el Ministerio del Interior mantiene una monitorización "permanente" de la evolución de estos delitos y asegura que "continúa impulsando actuaciones de prevención, detección, coordinación institucional, mejora del conocimiento y protección de las víctimas", en el marco del I Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027.