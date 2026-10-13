El Gobierno aprueba el Plan de Juventud y agradece las movilizaciones de los acampados en Sol: "Han abierto un debate"

1124954.1.260.149.20261013134517 Archivo - Estudiantes universitarios de camino a clase en el primer día de curso en la Universidad Complutense de Madrid, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Acción de Juventud, que prevé movilizar 59.191 millones de euros y cuenta con más de 300 medidas, como ha detallado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha tenido palabras de "gratitud" para las movilizaciones de los acampados en Sol: "Han abierto un debate".

En su última rueda de prensa en el Consejo de Ministros, Rego ha expresado su "gratitud a todas las personas jóvenes que se están movilizando ahora mismo en la calle, a todas las personas jóvenes que están acampando en Sol, que están defendiendo los derechos del conjunto del país", con palabras hacia "una generación joven que ha sido criminalizada, que ha sido caricaturizada en ocasiones, llamada generación de cristal, a la que se le ha exigido, se le pide paciencia cuando lo que en realidad hace falta es justicia".

A su juicio, estos jóvenes han "abierto un debate fundamental en España, que ha conseguido que sea una conversación pública el asunto más importante para todos y todas en este país, que es el asunto de la vivienda".

La ministra también ha aprovechado la comparecencia para hacerse "responsable" de aquellos lugares a los que no han sido capaces de llegar. "Hay mucho trabajo que se ha empezado y que no ha podido concluirse, pero está muy avanzado y no tengo ninguna duda de que más pronto que tarde será", ha vaticinado.

Sobre el Plan, las medidas se llevarán a cabo hasta 2030, en materias como educación, empleo, vivienda, salud, igualdad o participación. Así, establece las prioridades, las actuaciones y los compromisos de inversión de los distintos ministerios --una quincena-- en materia de juventud, en el marco de la Estrategia de Juventud 2023.

De este modo, el documento se articula en torno a doce ejes y, cada uno de ellos, presenta un diagnóstico de la situación, los objetivos, las medidas previstas y su financiación, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación de los compromisos.

Este segundo Plan de Acción prevé un incremento del 79% con respecto al anterior, que contemplaba 33.000 millones de euros. El mayor esfuerzo se concentra en educación y formación (3.152 millones más), seguido del empleo (930 millones adicionales) y salud (626 millones más). El Plan pretende reforzar además la protección de la juventud en riesgo de exclusión o discriminación (201 millones más) y apostar por la juventud del ámbito rural (un aumento de 141 millones).

Este Plan de Acción es resultado de un proceso participativo que se ha prologado durante más de dos años, durante el cual se han celebrado encuentros territoriales y temáticos, y en el que han participado más de 70 organizaciones, además de incluir demandas del plan del denominado Horizonte Joven 2030, según el Ministerio de Juventud e Infancia.

Además, Rego ha destacado que en el plan "se recogen medidas como las becas y ayudas al estudio, programas de empleo juvenil, el Bono Cultural Joven, medidas de movilidad como el Verano Joven o políticas de emancipación".

En este punto, la ministra ha enumerado algunas de las demandas formuladas por la juventud como destinar el 30% de la nueva edificabilidad residencial a la vivienda protegida en alquiler asequible; movilizar viviendas vacías, establecer medidas fiscales contra la especulación, crear un observatorio estatal del derecho a la vivienda, reforzar el escudo social frente a los desahucios, garantizar los suministros básicos, facilitar el acceso a la vivienda mediante ayudas directas y promover la participación juvenil en la creación de vivienda social, entre otras.