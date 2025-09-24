El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 24 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, o la del de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en función de su "responsabilidad" en el caso de las pulseras telemáticas antimaltrato.

"Le corresponde, por tanto, al presidente del Gobierno sentarse con los ministros y ver cuál es la cuota de responsabilidad de cada uno de ellos y adoptar una segunda decisión. La primera, el cese de la ministra de Igualdad, y la segunda, el cese del ministro de Justicia o del ministro de Interior, en función de la responsabilidad y del conocimiento que tenía cada uno de ellos de este funcionamiento irregular de algo tan elemental como es una orden de protección dictada por un juzgado", ha asegurado Feijóo en rueda de prensa en el Congreso.

Así lo ha puesto de manifiesto respecto a los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores sobre los que alertó la Fiscalía General del Estado (FGE) en su Memoria anual correspondiente al 2024, donde también advertía de absoluciones.

Asimismo, ha añadido que Redondo "no es la única responsable" de lo sucedido con los dispositivos de control y ha expuesto que Bolaños "conocía, a través de las audiencias, de los juzgados y del Consejo General del Poder Judicial, que no estaban funcionando correctamente las pulseras y que se estaba poniendo en solfa la integridad de las mujeres víctimas de violencia machista".

En cuanto a Marlaska, "responsable" de la Policía y de la Guardia Civil, "también lo conocía". Por ello, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "valorar cuál de los otros dos ministros debe de acompañar a la ministra de Igualdad". "Si no lo hace, el presidente es tan responsable como los tres ministros de todo lo que ha sucedido", ha advertido.

De hecho, ha añadido que Sánchez es "el primero que debería estar exigiendo explicaciones a los ministros". "Él en primera persona debería decirle a su Gobierno lo que piensan la mayoría de los españoles. Las mujeres de España necesitan más policías y más pulseras de calidad y menos talleres de masculinidad", ha apuntado.

En este sentido, preguntado por si se ha planteado llevar a los tribunales a Redondo o al Ministerio de Igualdad por su gestión con las pulseras, el líder del PP ha indicado que seguirán "conociendo los casos" por si hay "responsabilidad penal" porque "la responsabilidad política es evidente". "Yo espero que no tengamos que hacer nada con la ministra de Igualdad, sino conocer a la siguiente ministra de Igualdad", ha añadido.

Feijóo también ha criticado la actitud "inaceptable" que ha tomado el Ejecutivo sobre las pulseras, "abroncando a la oposición". "¿El Gobierno ha podido acudir al Congreso a disculparse? No. Ha venido a insultar. Pues bien, la negligencia cometida en lo relacionado con las pulseras de maltrato es, insisto, imperdonable. Y no puede quedar así. Insisto, no puede quedar así. Y tiene que saldarse con responsabilidades", ha recalcado.

En esta línea, ha apuntado que hay razones "de sobra" para que el Gobierno ofrezca más información y para que garantice "mejorar las soluciones" y para que "asuma responsabilidades". Así, se ha referido a cinco: "La negligencia, la indolencia, la ocultación, la reincidencia y la mala fe".

ACUSA AL GOBIERNO DE "ESCONDER" LOS FALLOS EN LAS PULSERAS

En este punto, ha explicado que "hay negligencia porque se ha cometido un fallo de enorme gravedad"; indolencia "porque se han ignorado todos los avisos"; ocultación porque el Ejecutivo "ha escondido" el caso "más de un año"; reincidencia porque "no es la primera vez que el Gobierno feminista de palabra perjudica a las mujeres con sus hechos"; y "mala fe" porque no ha reconocido "el más mínimo error".

Igualmente, ha reclamado al Gobierno "transparencia" porque "no vale la ley del silencio". Así, ha reprochado a Sánchez que lleve "unas semanas sin dar ni una explicación", cuando ha dicho que es "el primero" que debería pedirlas a sus ministros. "No puede dar igual que las mujeres maltratadas se sientan inseguras en nuestro país", ha subrayado.