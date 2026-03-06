El feminismo afronta otro 8M dividido en Madrid, con dos marchas este domingo a la misma hora

Archivo - Centenares de personas durante la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid por el Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El feminismo volverá a marchar dividido en Madrid este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al igual que en años anteriores, con dos marchas diferentes, aunque este 2026 saldrán a la misma hora.

En este sentido, el Movimiento Feminista de Madrid (MFM) recorrerá las calles de la capital en una manifestación en la que clamará por un feminista internacionalista. Según han avanzado, la marcha saldrá a las 12:00 horas de Cibeles y finalizará en Plaza de España, con el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista' y el sublema 'Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'.

Así, las feministas abolicionistas se concentrarán, por una parte, contra "todas las formas del velado de las mujeres" que, a juicio del movimiento, son "manifestaciones de un sometimiento que les impedirá desde el control sobre su propio cuerpo al desarrollo de su vida en la sociedad". "Hay un genuino movimiento de mujeres nacidas en contextos islámicos, tanto en España como globalmente, en lucha contra la imposición del velo", afirman desde el Movimiento Feminista de Madrid.

También apuestan por "la no intervención de ninguna religión en las instituciones y en la escuela pública y la definición del Estado español como laico".

Por otro lado, marcharán por las calles madrileñas en defensa de un modelo abolicionista de la prostitución, que "salva vidas, al tiempo que "otorga derechos a todas las que están o han estado en prostitución y garantiza los recursos necesarios para ofrecer alternativas de salida y una reparación integral".

LA PROSTITUCIÓN ES "VIOLENCIA MACHISTA"

"La legalización de la prostitución equivale a capitular ante la violencia contra las mujeres. La izquierda del 'sólo sí es sí' tiene la obligación de luchar por la abolición de la prostitución: si el consentimiento es un derecho fundamental, no se puede comprar", subrayan. Además, añaden que "negar que la prostitución es violencia machista también es negacionismo, lo haga la izquierda o lo haga la derecha".

En esta línea, afean al Gobierno el "incumplimiento" de su compromiso para la implantación del modelo abolicionista de la prostitución en España en esta legislatura. También critican a los grupos y dirigentes políticos "que de forma hipócrita condenaron los audios de Ábalos y Koldo mercadeando a las mujeres a la vez que impiden la ley abolicionista".

Precisamente, en la rueda de prensa de presentación de la manifestación, una de las portavoces del MFM, Ana de Blas, señaló que "no vale solo con hacer comités de crisis" e instó al Ministerio de Igualdad a "tomar medidas efectivas de protección y de prevención".

Asimismo, el Movimiento Feminista de Madrid marchará este 8M contra la "barbarie patriarcal de las guerras, genocidios y masacres contra la población". "La misoginia inherente a esta realidad atraviesa a millones de mujeres desde el ámbito público a la esfera privada, porque la barbarie patriarcal está también en el interior de las casas", destacan.

Igualmente, en la rueda de prensa, desde el MFM se opusieron al sistema político vigente en Irán, al tiempo que reiteraron su apoyo a los movimientos que luchan por la libertad de las mujeres en ese país. "Nosotras apoyamos el movimiento por la libertad de las mujeres de Irán en otros países. Creo que lo hemos dejado claro en nuestros documentos y en nuestros manifiestos. Sin embargo, la acción bélica que envía bombas y masacra a escuelas de niñas no es aceptable", recalcaron.

También hacen un llamamiento a la sociedad "en oposición al avance de la ultraderecha que niega la necesidad de luchar contra esta violencia y promueve el desmantelamiento de los sistemas públicos para el negocio capitalista". Las feministas consideran "necesario" frenar sus expectativas y por ello defienden "lo público como garantía para la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida digna".

Además, exigen un Sistema Público de Cuidados "que deje de cargar sobre los hombros de las mujeres la sostenibilidad de la vida"; la regularización de las mujeres migrantes, "una medida necesaria para quienes trabajan en condiciones ilegales e inhumanas"; y la abolición "de cualquier forma de explotación laboral que se base en la subordinación económica de la mujer trabajadora".

COMISIÓN 8M PROTESTARÁ ANTE EL MINISTERIO DE IGUALDAD

Mientras, feministas de la Comisión 8M marcharán desde Atocha, a las 12.00 horas, hasta el metro de Sevilla, bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes'. Contará con varias paradas. La primera en Neptuno, centrada en Palestina y el "antimilitarismo"; la segunda, entre Neptuno y Cibeles, por el antirracismo y la regularización; la tercera en Cibeles, sobre las violencias y los derechos sexuales y reproductivos; y la última, frente al Ministerio de Igualdad, por el desarrollo de la Ley Trans y contra la modificación de las órdenes ministeriales al condicionar sus ayudas a asumir el enfoque abolicionista sobre la prostitución.

Desde Comisión 8M han señalado que la convocatoria se enmarca "en un contexto de respuesta global por los derechos y libertades desde múltiples territorios". "Será una demostración de mayoría social frente al fascismo y una reafirmación del feminismo como movimiento social organizado, con implantación territorial y con gran capacidad de articulación con el resto de movimientos sociales", han apuntado.

Igualmente, han indicado que la movilización tendrá un "marcado carácter internacionalista" y vinculará "de forma explícita" las luchas locales con los conflictos y resistencias globales. Asimismo, han recalcado que el actual contexto internacional está atravesado "por lógicas de guerra, desplazamientos forzosos, racismo, políticas de empobrecimiento y avance en los gobiernos de fuerzas autoritarias".

A juicio de Comisión 8M, "el feminismo no puede desvincular la defensa de los derechos de las mujeres y disidencias de estos procesos". De la misma manera, han hecho referencia al "genocidio" en Palestina, los desalojos en La Cañada, las "detenciones racistas" del ICE en EE.UU y a las políticas de exclusión, que "forman parte de una misma lógica que normaliza la expulsión y la violencia sobre determinados cuerpos y territorios".

Comisión 8M también reivindicará la defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la "protección efectiva" de las personas trans o los derechos sexuales y reproductivos. "Forman parte de una misma agenda feminista internacional frente a las políticas reaccionarias", asegura.

En esta línea, señala que "el feminismo representa una mayoría social organizada, extendida en los territorios y capaz de articular respuestas colectivas frente al cuestionamiento de los derechos". "Somos más y estamos en todas partes", insiste.

Por otro lado, añade que "la lucha contra las violencias machistas seguirá siendo un eje central del 8M". Desde la Comisión 8M destacan este año el sector de las trabajadoras del hogar y de cuidados, que "han denunciado públicamente situaciones de abuso, impunidad y desprotección en un ámbito marcado por la precariedad y la desigualdad estructural".

Finalmente, Comisión 8M realizará un "tardeo feminista" tras la manifestación, con el objetivo de "ocupar colectivamente el centro de la ciudad". El evento han detallado que contará con actuaciones musicales, sesiones de DJ e intervenciones.

EL 8M REUNIÓ EN 2025 A 34.500 PERSONAS

El año pasado, en total, se manifestaron unas 34.500 personas por el 8M en las dos marchas convocadas en la capital, una cifra levemente superior a la del año anterior (34.000). Entre las principales diferencias entre ambas corrientes está, por parte de Comisión 8M la defensa de la Ley Trans, y por parte del Movimiento Feminista de Madrid su reivindicación de abolir la prostitución.