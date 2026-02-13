El feminismo volverá a marchar dividido este 8M en Madrid: dos marchas diferentes y misma hora de salida

Archivo - Cientos de personas durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El feminismo volverá a marchar dividido en Madrid este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al igual que en años anteriores, con dos marchas diferentes, aunque este 2026 saldrán a la misma hora.

En este sentido, el Movimiento Feminista de Madrid recorrerá las calles de la capital en una manifestación en la que clamará por un feminista internacionalista.

Según han informado a Europa Press, la marcha saldrá a las 12:00 de Cibeles y finalizará en Plaza de España, con el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista' y el sublema 'Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'.

Mientras, feministas de la Comisión 8M marcharán desde Atocha, a las 12.00 horas, hasta el metro de Sevilla, bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes'.

Desde Comisión 8M han señalado que la convocatoria se enmarca "en un contexto de respuesta global por los derechos y libertades desde múltiples territorios". "Será una demostración de mayoría social frente al fascismo y una reafirmación del feminismo como movimiento social organizado, con implantación territorial y con gran capacidad de articulación con el resto de movimientos sociales", han apuntado.

Igualmente, han indicado que la movilización tendrá un "marcado carácter internacionalista" y vinculará "de forma explícita" las luchas locales con los conflictos y resistencias globales. Asimismo, han recalcado que el actual contexto internacional está atravesado "por lógicas de guerra, desplazamientos forzosos, racismo, políticas de empobrecimiento y avance en los gobiernos de fuerzas autoritarias".

A juicio de Comisión 8M, "el feminismo no puede desvincular la defensa de los derechos de las mujeres y disidencias de estos procesos". De la misma manera, han hecho referencia al "genocidio" en Palestina, los desalojos en La Cañada, las "detenciones racistas" del ICE en EE.UU y a las políticas de exclusión, que "forman parte de una misma lógica que normaliza la expulsión y la violencia sobre determinados cuerpos y territorios".

Comisión 8M también reivindicará la defensa de los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la "protección efectiva" de las personas trans o los derechos sexuales y reproductivos. "Forman parte de una misma agenda feminista internacional frente a las políticas reaccionarias", han asegurado.

En esta línea, han señalado que "el feminismo representa una mayoría social organizada, extendida en los territorios y capaz de articular respuestas colectivas frente al cuestionamiento de los derechos". "Somos más y estamos en todas partes", han insistido.

Por otro lado, han añadido que "la lucha contra las violencias machistas seguirá siendo un eje central del 8M". Desde la Comisión 8M han destacado este año el sector de las trabajadoras del hogar y de cuidados, que "han denunciado públicamente situaciones de abuso, impunidad y desprotección en un ámbito marcado por la precariedad y la desigualdad estructural".

Finalmente, Comisión 8M realizará un "tardeo feminista" tras la manifestación, con el objetivo de "ocupar colectivamente el centro de la ciudad". El evento han detallado que contará con actuaciones musicales, sesiones de DJ e intervenciones.

EN 2025 EL 8M REUNIÓ A 34.500 PERSONAS

El año pasado, en total, se manifestaron unas 34.500 personas por el 8M en las dos marchas convocadas en la capital, una cifra levemente superior a la del año anterior (34.000). Entre las principales diferencias entre ambas corrientes está, por parte de Comisión 8M la defensa de la Ley Trans, y por parte del Movimiento Feminista de Madrid su reivindicación de abolir la prostitución.

La Comisión 8M salió en 2025 por la mañana y aglutinó a 25.000 personas, según la delegación del Gobierno (80.000, según las convocantes). En concreto fueron 5.000 menos que el año anterior. Así, ataviadas con paraguas y chubasqueros por la lluvia de esa jornada, defendieron los derechos de "todes" por las calles de la capital en una marcha "antirracista". Las participantes marcharon al grito de "el feminismo era la lluvia necesaria" y pidieron "papeles para todas".

En cuanto al Movimiento Feminista de Madrid, salieron por la tarde por las calles madrileñas en una marcha que sumó 9.500 participantes, según la Delegación del Gobierno, 5.500 más que hace un año. Las convocantes elevaron el número a un mínimo de 20.000. En la marcha, reivindicaron una agenda abolicionista global y clamaron contra la prostitución, que "enseña a violar".

En 2022, primer año en que se dividió el movimiento feminista en Madrid, la Delegación del Gobierno cifró en 56.000 las personas que acudieron a ambas marchas, cifra muy alejada de las 34.500 de 2025. No obstante, cuando el feminismo marchaba unido en la capital, en 2018 y 2019, se contabilizaron cerca de 300.000 mujeres en marchas unitarias en Madrid.