Feministas piden explicaciones al Instituto de las Mujeres por financiar un estudio que "normaliza" el uso del velo

Una treintena de organizaciones feministas y mujeres han pedido explicaciones al Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, por financiar un estudio que "normaliza" el uso del velo.

En concreto, se trata del estudio '¡Con eso no! Discriminación de las jóvenes musulmanas con hiyab en el sistema educativo', elaborado por el Grupo de Análisis sobre Islam en Europa (GRAIS). Según las organizaciones, el documento, "lejos de promover la igualdad, refuerza discursos y prácticas que discriminan a las mujeres y las niñas".

La queja está suscrita por organizaciones como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres; el Grupo Mujer, Vida, Libertad-Madrid, de apoyo a las mujeres iraníes; el Fórum de Política Feminista o el Lobby Europeo de Mujeres en España, entre otras, y ha sido enviada a la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.

Según las firmantes, su documento "no se dirige contra ninguna mujer ni niña, sino contra instituciones públicas que, con su financiación, legitiman prácticas que vulneran la igualdad".

Para las firmantes, "resulta inaceptable que una institución pública creada para defender los derechos de las mujeres respalde estudios que justifican y normalizan la imposición del velo, una práctica que afecta únicamente a mujeres y niñas y que reproduce relaciones de poder profundamente desiguales".

En este sentido, han defendido que el velo "no es un símbolo neutral", sino "una imposición que controla el cuerpo y la libertad de las mujeres, que no se exige a los hombres y que transmite, desde edades tempranas, la idea de que las mujeres deben ocultarse o adaptarse". "Presentar esta realidad como un simple fenómeno cultural es, según las denunciantes, dar la espalda a la lucha por la igualdad real y la autonomía femenina", han apuntado.

Igualmente, han explicado que el estudio "desplaza el debate y convierte en discriminación cualquier cuestionamiento del velo, sin entrar de lleno en una cuestión básica: que cubrir a las mujeres ha sido, históricamente, una forma de control sobre ellas". Así, han recalcado que, desde una perspectiva de igualdad, "este hecho no puede pasarse por alto".

Por ello, han exigido al Instituto de las Mujeres una explicación "pública y clara" de los criterios utilizados para financiar este tipo de estudios, así como que asuma "la responsabilidad institucional de no respaldar estudios que refuercen la desigualdad".

También le han pedido que reafirme el compromiso con una escuela pública "laica y libre" de imposiciones religiosas, y con la defensa de los derechos de todas las niñas y mujeres. "La recogida de apoyos sigue abierta a todas las personas que consideran que la igualdad de las mujeres no puede ser negociable", han concluido.

ENCARGADO POR IRENE MONTERO

Por su parte, fuentes del Instituto de las Mujeres han asegurado que los resultados y conclusiones de las investigaciones financiadas "no implican, en ningún caso, el posicionamiento institucional del organismo financiador". Además, han apuntado que el estudio fue encargado en junio de 2023, bajo la dirección de una etapa anterior del Ministerio de Igualdad, dirigido entonces por Irene Montero.

Por último, han añadido que la autoría del estudio corresponde "íntegramente" al Grupo de Análisis sobre Islam y Culturas Arabo-Islámicas en Contextos Transnacionales (GRAIS) de la Universidad Complutense de Madrid, integrado por Laura Mijares, Daniel Gil-Benumeya, Johanna M. Lems.

Según se desprende del estudio, en España no está prohibido usar el hiyab (velo islámico o pañuelo) "ni en el sistema educativo ni en ninguna otra parte, porque las leyes reconocen el derecho a la libertad religiosa y al libre desarrollo de la personalidad". Sin embargo, afirma que en centros educativos las chicas con pañuelo se ven "confrontadas a señalamientos, bullying, discriminaciones, menosprecio y requerimientos para que se lo quiten".

EL ESTUDIO: 73 CASOS DE "DISCRIMINACIÓN" POR USAR VELO

Así, el informe ha recopilado, entre noviembre de 2023 y abril de 2024, hechos de jóvenes españolas que han sufrido algún tipo de "discriminación" durante su etapa educativa por causa del hiyab, del hecho de ser musulmanas o de su origen familiar. En total indica que se recogieron 73 casos y que se realizaron 26 entrevistas en profundidad.

El trabajo, consultado por Europa Press, documenta prohibiciones del hiyab en institutos de secundaria, formación profesional y, en menor medida, en universidades, aplicadas a través de reglamentos internos de los centros que impiden cubrirse la cabeza.

Del mismo modo, revela que en los centros en los que se prohíbe el pañuelo, los responsables educativos dicen limitarse a cumplir órdenes superiores. Se trata, según refleja, de "normativas fantasmas", compuestas por un conjunto de reglas "dispares", "difusas", "con indicios de improvisación y adoptadas y/o ejercidas por personas que carecen de autoridad normativa".

"Al principio era muy calladita, pero actualmente esto me ha ayudado a que a mí, si algún profesor me dice algo, yo voy a responder", asegura Layla, una de las entrevistadas.

El informe finaliza con 16 propuestas dirigidas a distintas administraciones públicas, entre ellas la revisión de los reglamentos internos de los centros educativos, la formación obligatoria del profesorado en diversidad religiosa y antirracismo, la recogida sistemática de datos sobre islamofobia en educación y la creación de protocolos específicos para prevenir la discriminación de alumnas musulmanas.