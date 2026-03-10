Feministas respaldan la iniciativa del PP para reformar la Ley Trans: "El sexo es inmodificable"

Archivo - Imagen de archivo de la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid por el Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2024, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han mostrado su respaldo a la proposición no de ley registrada por el PP en el Congreso de los Diputados, con la que insta al Gobierno a reformar la Ley Trans para limitar el cambio de sexo registral basado únicamente en la autodeterminación.

"Cualquier iniciativa que avance en la idea de que el sexo es inmodificable va en la dirección correcta. Es evidente que la autodeterminación del sexo registral es un elemento que genera inseguridad jurídica y permite múltiples situaciones de vulneración de los derechos de las mujeres, como ya se ha puesto repetidamente de manifiesto desde la aprobación de la ley de autodeterminación", han asegurado en declaraciones a Europa Press desde la organización de mujeres.

Además, subraya la necesidad de proteger también a menores, mediante la modificación de protocolos educativos y sanitarios que afectan a esta materia. Así, recalca que las comunidades autónomas tienen margen para reformar leyes "excesivas".

"Pero, además de proteger los derechos de las mujeres, es imperativo proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la modificación de los protocolos educativos y sanitarios que afectan a esta materia y donde las Comunidades Autónomas tienen margen para reformar leyes excesivas que fueron aprobadas con anterioridad a la ley trans estatal", argumenta.