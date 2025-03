Feminsitas reivindican con paragüas y chubasqueros a "todes" en Madrid: "El feminismo era la lluvia necesaria"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Feministas convocadas por Comisión 8M y ataviadas con los necesarios paragüas y chubasqueros por la lluvia --Protección Civil ha activado el nivel 1 del Plan de Innundaciones en la región-- han defendido este sábado 8 de marzo los derechos de "todes" por las calles de Madrid en una marcha "antirracista", con motivo del Día Internacional de la Mujer. Las participantes han marchado al grito de "el feminismo era la lluvia necesaria" y "feministas antirracistas".

Así, las convocantes han desafiado a la lluvia y han empezado a marchar por el Paseo Del Prado con una pancarta bajo el lema 'Feministas antirracistas, ¡a las calles! Nos va la vida en ello'. Ataviadas con chubasqueros de colores han procesado cánticos como '"De norte a sur, de este a oeste la lucha sigue, cueste lo que cueste". También han portado carteles en los que se pueden leer lemas como "Que ser mujer no nos cueste la vida", "Mujer te creemos, hombre te vemos", "Dad gracias que pedimos igualdad y no venganza". "Somos las feministas que no dejamos a nadie atrás", han clamado.

Se trata de una manifestación antirracista y por los derechos de "todas, todos y todes", según explicaron las convocantes en la rueda de prensa de la presentación de la manifestación. Para la Comisión 8M, el feminismo "es una forma de estar en la vida" y el antirracismo es el "antídoto" para defender que los derechos humanos sean igualitarios.

Precisamente, las feministas han pedido "papeles para todas" y han llamado a los grupos parlamentarios a aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a más de 500.000 personas extranjeras. En este sentido, Daniela Lagos, vocera de Comisión 8M, ha criticado que no hay "voluntad política" para aprobar esta iniciativa. Además, ha pedido hacer una "lectura detallada" del nuevo Reglamento de Extranjería aprobado por el Gobierno en noviembre, que "no viene a subsanar" la situación de personas migrantes.

Las manifestantes han gritado "vergüenza" a su llegada a Cibeles contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. "Almeida escucha, la red está en lucha", han gritado.

PIDEN LA EXPULSIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LOS "JUECES PATRIARCALES"

También han clamado contra los "jueces patriarcales" y han pedido su expulsión de los tribunales. "Queremos una justicia feminista que garantice la reparación a las víctimas", han señalado.

Al igual que otros años, las feministas también han gritado contra los genocidios y han reclamado el fin de la compra-venta de armas. "Israel asesina, Europa patrocina". "Condenamos la industria militar y los crímenes de guerra", han apuntado. Si bien, este año no han abundado las banderas palestinas en la manifestación.

A la manifestación de la Comisión 8M han acudido representantes políticos del PSOE, Podemos y Sumar. En este sentido, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llamado a la "unidad" del feminismo. Además, han participado los ministros Óscar López, Isabel Rodríguez, Sara Aagesen y Diana Morant.

Redondo ha hecho un llamamiento a luchar contra "las mentiras" y "la ola reaccionaria" que, a su juicio, promueve la extrema derecha por lo que ha hecho un llamamiento a la unidad. "La unidad hace la fuerza", ha afirmado en declaraciones a los medios antes del inicio de la manifestación.

Igualmente, a esta misma marcha ha asistido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la de Infancia y Juventud y la de Sanidad, Sira Rego y Mónica García, así como la exministra de Igualdad Irene Montero y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Tras la manifestación, la Comisión 8M celebrará un "tardeo feminista" en el Templo de Debod, que contará con la actuación de la cantante Rozalén, entre otros.

Esta es la primera de las dos manifestaciones que tiene lugar este sábado en la capital por el Día Internacional de la Mujer, lo que evidencia, un año más, la división del movimiento feminista. La marcha organizada por el Movimiento Feminista de Madrid partirá de Cibeles a las 18:00 horas y está previsto que acuda el PP. Este es el cuarto año consecutivo en el que el feminismo marcha dividido en Madrid.