Funcas avisa de que casi 2 millones de personas con discapacidad de 16 a 64 años en España no trabajan

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1,95 millones de personas con discapacidad de 16 a 64 años están fuera del mercado laboral en España, frente a 700.000 personas con discapacidad que están trabajando (el 2,9% de la población activa), según un análisis realizado por Funcas, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este miércoles 3 de diciembre.

Según el estudio, la tasa de actividad de las personas sin discapacidad se situaba en el 78% en 2023, mientras que en el grupo con discapacidad descendía al 35%, 43 puntos menos, haciéndose las diferencias "especialmente agudas" en el tramo de 45 a 64 años.

El análisis señala que la prevalencia de la discapacidad en las edades laborales (16 a 64 años) es algo mayor entre los hombres (6,9%) que entre las mujeres (5,5%), aunque la diferencia relativa se reduce con la edad. La prevalencia es del 2,7% en el grupo de 16 a 24 años, aumenta hasta el 3,3% entre los 25 y los 44 años, y alcanza casi el 10% en el tramo de 45 a 64 años.

Por tipo de discapacidad, de los datos se desprende que la tasa de actividad de quienes tienen una discapacidad relacionada con el sistema auditivo es bastante cercana a la de la población sin discapacidad (61%), pero las discapacidades mentales e intelectuales se asocian a tasas "mucho más bajas" (27% y 34%) y las físicas ocupan "una posición intermedia". Asimismo, el grado de discapacidad también influye en la actividad y en el segmento con un grado del 75% o superior la tasa baja hasta el 11%.

En cuanto a los ingresos, según el INE, las personas asalariadas con discapacidad perciben, en promedio, el 81% del salario anual de quienes no la tienen, con una menor distancia entre los más jóvenes. Funcas destaca que "un aspecto llamativo es que la brecha salarial de género, medida en términos del salario por hora trabajada, es menor en el colectivo con discapacidad que en la población sin discapacidad, y prácticamente desaparece en 2022".

Funcas indica que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es "una buena ocasión para recordar la necesidad de promover su inclusión laboral, pues no solo favorece la inserción social de ese colectivo, sino que permite aprovechar plenamente sus capacidades, para beneficio propio y de toda la sociedad".