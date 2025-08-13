Fundación Derecho y Discapacidad publica una guía sobre cómo solicitar ajustes en procesos selectivos de docentes

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD) ha publicado una guía práctica sobre cómo solicitar, por parte de personas con discapacidad, ajustes "razonables" en los procesos selectivos para persona docente e investigador en el sistema universitario español.

En el marco de su alianza estratégica con el CERMI, la entidad ofrece informacióin y pautas, paso por paso, bajo el título '¿Cómo ejercer tu derecho a los ajustes razonables en convocatorias de PDI?'. Así, la guía explica cómo solicitar adaptaciones y ajustes a lo largo del proceso selectivo para cubrir plazas de PDI en las universidades, a fin de hacer efectivo el derecho a la inclusión laboral de las personas con discapacidad en la enseñanza superior.

El documento de la FDyD expone las normas de no discriminación por razón de discapacidad aplicables a los procesos selectivos PDI, define los ajustes razonables para que sean fácilmente comprendidos y asimilados por los aspirantes, y proporciona indicaciones acerca de cómo y cuándo solicitarlos, así como del modo reaccionar en el caso de denegación o no aplicación íntegra. "Solicitar un ajuste razonable no es un privilegio, sino el ejercicio de un derecho", añade la entidad.