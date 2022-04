El 72% de españoles cree que la lucha contra la soledad no deseada debe ser prioridad pública

El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, en el acto de presentación de SoledadES - FUNDACIÓN ONCE

Fundación ONCE presenta el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada para mejorar esta situación en el país

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 72,5% de los españoles creen que la lucha contra la soledad no deseada de las personas en el país debe ser una prioridad en las agendas sociales de las administraciones, según recogen los datos preliminares de un estudio realizado por el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES).

Este Observatorio, que ha sido presentado este jueves por Fundación ONCE, es, según ha explicado la entidad, un espacio de intercambio de investigaciones y conocimientos entre administraciones y profesionales que pretende conocer la dimensión del aislamiento involuntario en que viven muchas personas en España y contribuir después a su mejora.

Entre los principales datos que el estudio que SoledadES ha puesto en marcha, destaca el 92,9% de los españoles creen que la soledad es un problema social bastante o muy importante y que el 82,3% consideran que el problema es "cada vez más importante".

En este sentido, a dos de cada tres de los encuestados (66,6%) les gustaría poder actuar para combatir la soledad de personas en su entorno.

Aún así, el 72,5% piensa que luchar contra la soledad no deseada debe ser una cuestión prioritaria para las administraciones y más de un 50% les atribuye la función de velar porque nadie se sienta solo.

COMPETENCIAS

En concreto, un 27,5% de encuestados señala al Gobierno central con sus políticas estatales como el principal responsable de evitar la soledad no deseada; el 19,7% cree que son los ayuntamientos los que tienen que trabajar por evitar esta situación, y un 5,6% atribuye ese papel a las comunidades autónomas.

En cuanto a la responsabilidad social, un 40,9% sostiene que debe ser la ciudadanía la que se preocupe por evitar la soledad no deseada; un 4,1% deja esta responsabilidad en manos de las ONG, y un 2,2% en las políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas.

Estos datos, así como la iniciativa, se han presentado en un acto en el que han participado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez; el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda y la presidenta del observatorio, Matilde Fernández, entre otros.

En su intervención, Álvarez ha destacado el objetivo del Observatorio de "visibilizar un fenómeno que sufren miles de personas desde hace tiempo" y "del que no siempre se es consciente". Según ha declarado, en la actualidad hay más de dos millones de ciudadanos mayores de 65 años que viven solos en España, una cifra que llegará a los seis millones en la próxima década.

ANTERIOR A LA PANDEMIA

Por todo esto, ha declarado el secretario de Estado, el observatorio servirá para poner datos concretos sobre la mesa y, con ellos a la vista, recopilar estrategias públicas y privadas capaces de complementarse para mitigar la situación de la soledad no deseada, reconocida como un problema por la Organización Mundial de la Salud.

Del mismo modo, Carballeda recordó que la soledad no deseada es una realidad "que ya estaba aquí antes de la pandemia" y que constatan cada día los vendedores de la ONCE, "centinelas de la ilusión" que escuchan diariamente a muchas personas cuando acuden a comprarles productos de juego. "Son psicólogos callejeros que saben escuchar, que no es lo mismo que oír", ha añadido.

"Y aunque la mayoría de las personas que sufren soledad no deseada son mayores, hay también jóvenes que, pegados a sus pantallas, no conectan físicamente con los demás y se sienten igualmente solos", ha alertado el presidente del Grupo Social ONCE, antes de señalar que las tecnologías, "bien usadas", ayudan también a combatir esta situación.

Por su parte, Fernández puso el acento en el binomio soledad y discapacidad y señaló que más del 60% de las personas con discapacidad son mayores de 65 años, lo que, a su juicio, las hace más vulnerables a padecer soledad no deseada.

En este sentido, también ha denunciado que "hay poca información al respecto" lo que, según ha explicado, ha llevado a las entidades promotoras a la creación del observatorio y a impulsar un estudio sobre esta realidad.

El SoledadES es un proyecto a iniciativa de Fundación ONCE, en colaboración con Cruz Roja, ONCE, Red contra la Soledad no deseada, Federación Española de Municipios y provincias (FEMP), Plataforma del Tercer Sector, Plataforma del Voluntariado, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Consejo de la Juventud de España, UGT, CCOO, CERMI y Plataforma de Organizaciones de Pacientes.

Todas estas entidades, tal y como ha informado la entidad, forman parte del Comité Consultivo del observatorio, que es el órgano de encuentro y trabajo que marca la agenda y sirve para impulsar sus planes y acciones.