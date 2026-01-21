El Gobierno destina más de 71 millones en las pulseras telemáticas para maltratadores

Archivo - Un dispositivo para el control telemático de medidas y penas de alejamiento del Ministerio de Igualdad - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno destinará más de 71 millones de euros en un nuevo contrato de gestión de las pulseras telemáticas para maltratadores, con una duración hasta 2029, después de los fallos detectados en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de éstas.

El Consejo de Ministros ha aprobado así un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Igualdad la tramitación de diversos expedientes de gasto relativos al Capítulo 6 de 'Inversiones reales' correspondientes al programa 'Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género'.

Según ha trasladado el Ministerio de Hacienda, ha sido la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad el ente que ha solicitado autorización para modificar dichos límites.

Igualad anunciaba el pasado mes de septiembre que en el nuevo contrato que licitarían en unos meses para gestionar las pulseras antimaltrato, habían incorporado "una serie de mejoras técnicas", tras el "problema" ocurrido en 2024.

"En unos meses licitaremos nuevamente este contrato y ya hemos incorporado una serie de mejoras técnicas como, por ejemplo, una plataforma de datos para que esos datos estén en todo momento a disposición", avanzaba la ministra Ana Redondo.

En este sentido, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha manifestado la "necesidad" de contratar el servicio del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual.

Su periodo de ejecución abarcará los ejercicios 2026 a 2029, con un precio total (IVA incluido) de 71.369.269,41 euros, correspondiendo 59.280.321,89 euros al servicio integral del sistema de seguimiento correspondiente al servicio de explotación de sistema, al servicio de telecomunicaciones y al servicio de operación, así como instalación, desinstalación y mantenimiento de sets de dispositivos electrónicos; y los restantes 12.088.947,52 euros a la adquisición de nuevos dispositivos.

Asimismo, tal y como informaba el Tribunal de Cuentas hace una semana, éste fiscalizará la contratación y el control del servicio integral de las pulseras telemáticas para maltratadores, una actuación prevista dentro del Programa de Fiscalización 2026 aprobado por órgano fiscalizador.