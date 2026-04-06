El Gobierno espera publicar "de manera inmediata" el protocolo para proteger a empleadas del hogar de violencia y acoso

Archivo - El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno espera publicar "de manera inmediata", en los "próximos días o semanas" el protocolo para proteger a empleadas del hogar de situaciones de violencia y acoso.

"Esperamos publicarlo casi de manera inmediata. Ha sido un protocolo extremadamente dialogado, no sólo con las organizaciones sindicales, sino también en un intento de conocer de primera mano el trabajo de las empleadas de hogar, con sus propias asociaciones. El resultado es un resultado, a mi juicio, magnífico y verá la luz en los próximos días o semanas", ha asegurado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Así lo ha puesto de manifiesto Pérez Rey en la rueda de prensa de que ha tenido lugar este lunes sobre los datos de paro del mes de marzo.

Desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) destacaron la semana pasada que "las violencias de género y violencias sexuales en el ámbito del trabajo del hogar son una realidad que sufren las trabajadoras que lo desempeñan". En este sentido, indicaron que el protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar "es una herramienta imprescindible cuya aprobación urge".

El sindicato también recordó que el mencionado protocolo debe ser elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) en un plazo máximo de un año, tras la publicación del Real Decreto del 10 de septiembre de año pasado, con el fin de regular la protección de la seguridad y la salud para las trabajadoras del hogar.

"Reclamamos su inmediata publicación como herramienta para facilitar la denuncia, mediante canales accesibles que garanticen la confidencialidad y la reparación ante casos de violencias machistas sobre las trabajadoras del hogar", señaló CCOO.