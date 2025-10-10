El Gobierno y Fundación ONCE se unen para mejorar la accesibilidad de los servicios públicos a la justicia - FUNDACIÓN ONCE

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Fundación ONCE han firmado este viernes un convenio de colaboración destinado a mejorar la accesibilidad de los servicios públicos de justicia.

El objetivo de esta unión, según han informado desde la Fundación ONCE, es que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, puedan acceder a los servicios públicos de justicia en igualdad de condiciones.

El acuerdo ha sido rubricado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, en un acto en el que ambos han destacado la importancia de incorporar la accesibilidad "en todos los ámbitos de la vida", tanto en los servicios presenciales como en los digitales.

Según el convenio, Fundación ONCE realizará estudios y análisis sobre las barreras existentes que dificultan el acceso de los ciudadanos a los servicios de justicia, tanto en entornos físicos (como oficinas o juzgados) como en espacios digitales (como páginas web o portales institucionales).

En caso de que se consideren necesarios estudios pormenorizados sobre la accesibilidad de los entornos de atención, la Fundación ONCE ofrecerá asesoramiento técnico y recomendaciones para implementar las mejoras más adecuadas.

Por su parte, según la Fundación y en colaboración con la misma, el Gobierno aplicará tecnologías que contribuyan a mejorar la accesibilidad en los servicios de la Administración de Justicia.