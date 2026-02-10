El Gobierno insta a eliminar la brecha de género en la ciencia erradicando prejuicios y estereotipos "que aún persisten"

Una investigadora - EUROPA PRESS

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha defendido que abordar la brecha de género en la ciencia "exige una intervención temprana y sostenida que permita erradicar los perjuicios y estereotipos de género que aún persisten en el ámbito educativo y científico, y que se proyectan más adelante en la investigación y en el empleo".

Así lo ha reflejado el Ejecutivo en una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia, que se celebra este miércoles 11 de febrero, aprobada en el Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

De esta forma, el Gobierno reafirma su "compromiso de seguir contribuyendo a acelerar cambios sociales, culturales y organizacionales capaces de garantizar entornos de trabajo igualitarios, diversos e inclusivos, y conseguir así que mujeres y hombres dispongan de las mismas oportunidades para construir un proyecto de vida en torno a la I+D+I".

El Gobierno "sitúa esta firme convicción en el centro de su acción política, impulsando medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y a reforzar la presencia de mujeres en los ámbitos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas, por sus siglas en inglés), llamados a desempeñar un papel decisivo en el desarrollo del país".

El texto recoge que las mujeres constituyen el 28,6% del alumnado universitario en estudios STEM, según el último estudio Education and Trainig Monitor 2025, elaborado por la Comisión Europea y que recoge datos del año 2023.

Esta desigualdad se acentúa una vez finalizada la etapa educativa y se accede al mercado laboral, donde el número de mujeres en el empleo TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y en las ocupaciones científico-tecnológicas más especializadas se sitúa en torno a una quinta parte del total, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Estos datos ponen de manifiesto que la brecha de género no se limita al acceso a la educación superior, sino que se intensifica en la transición hacia el mercado laboral y en el desarrollo de las carreras científicas y tecnológicas, evidenciando la persistencia de barreras estructurales que condicionan la permanencia, la promoción y el liderazgo de las mujeres en la ciencia y la tecnología", señala el texto.

La declaración institucional también recoge que la brecha de género en estas áreas ya está presente en la trayectoria educativa previa. Así, en el curso 2023-2024, las alumnas representaban el 53,7% del alumnado total, pero su presencia en el Bachillerato de Ciencias se reducía al 48,4%. Y en el caso de la Formación Profesional de carácter tecnológico, la participación femenina continúa siendo minoritaria, según los datos oficiales de matriculación que recoge el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

"Por ello, resulta imprescindible reforzar la presencia de referentes femeninos en las disciplinas científicas y tecnológicas, así como garantizar su adecuada incorporación en los libros de texto y en los materiales educativos utilizados en educación primaria y secundaria", destaca el Gobierno.

Ante estos desafíos, el Gobierno asegura que ha desplegado "importantes" líneas de actuación, alineadas con los compromisos de la Agenda 2030 y con las políticas europeas plasmadas en la Estrategia Europea de Igualdad de Género 2020- 2025, así como con la Garantía Infantil Europea.

Así, según destaca la declaración, España participa de manera continuada en la integración de la perspectiva de género en las políticas de ciencia e innovación de la Unión Europea, en particular a través del Programa Marco Horizonte Europa (2021-2027) y del espacio Europeo de Investigación. Además, en el ámbito estatal, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021-2027) y el Plan estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2024-2027) consolidan la perspectiva de género como eje transversal.

"Avanzar hacia un sistema científico basado en la igualdad de oportunidades y en el aprovechamiento pleno del talento constituye una responsabilidad compartida y un compromiso firme y permanente de los poderes públicos", concluye el texto.