El Gobierno prevé la creación de hasta 115.000 empleos en dependencia tras destinar 6.200 millones adicionales a CC.AA

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prevé la creación de entre 107.735 y 115.050 puestos de trabajo en el sector de los cuidados tras haber aprobado este martes el Congreso de los Diputados la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y la inyección extraordinaria de 6.200 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.

En concreto, el martes la Cámara Baja aprobó el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que, entre otras mejoras (más servicios, más prestaciones y menos burocracia), blinda la financiación del sistema de la dependencia, fijando en la normativa que la Administración General del Estado (AGE) tenga que aportar el 50% de la inversión.

Además, también este martes dio luz verde al Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno a finales de junio para ampliar la aportación que la AGE hace a las comunidades autónomas para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Se trata de las cuantías que se transfieren cada mes a los gobiernos autonómicos por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan.

Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, estas cuantías han han comenzado a transferirse este mes de julio y, de media, han subido un 82%. El incremento, indican que beneficia especialmente a los grados que corresponden a las situaciones de dependencia más severa, grado II y III, que suben un 100% y un 128%, respectivamente.

También aprobó la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las autonomías por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación que tiene el sistema de la dependencia por parte de la AGE, y que también será incrementado, en 120 millones en 2026, y otros 120 millones más para 2027.

En total, sumando los incrementos en la financiación del nivel mínimo con los del nivel acordado, el Gobierno va a alcanzar la mayor inversión de la historia en dependencia: entre 2026 y 2027 transferirá 6.200 millones de euros más a las comunidades para que reduzcan las listas de espera. En este sentido, Derechos Sociales estima que puedan reducirse en 71.000 personas para 2027 y fija en 417.000 las personas nuevas beneficiarias.

Respecto a los trabajadores del sector de la dependencia, desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha trasladado que un "objetivo prioritario" debe ser que esta ampliación en la financiación que recibirán las comunidades materia de dependencia se traduzca en una mejora de las condiciones laborales del sector y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad.

ANDALUCÍA ENCABEZA LA RECEPCIÓN DE FONDOS

Por territorios, Andalucía encabeza la recepción de fondos para financiar el nivel mínimo de la dependencia con 954 millones de euros adicionales (317,9 millones en 2026 y 635,9 millones en 2027). Este refuerzo, según el Ejecutivo, permitirá a la autonomía incorporar a 102.333 nuevas personas beneficiarias, recortar su lista de espera en 15.461 personas y generar 23.577 empleos en el sector de los cuidados.

Le sigue la Comunidad de Madrid, que contará con 680 millones de euros más (226,6 millones en 2026 y 453,3 millones en 2027), lo que se traducirá en la atención de 60.876 nuevos usuarios, una reducción de 11.497 solicitudes en espera y la creación de 22.315 nuevos puestos laborales.

Por su parte, Cataluña absorberá 567 millones de euros extra (189,1 millones en 2026 y 378,3 millones en 2027) para sumar 61.470 beneficiarios, reducir la lista en 24.881 personas y crear 13.611 empleos.

Mientras, la Comunidad Valenciana dispondrá de 535 millones de euros adicionales (178,3 millones en 2026 y 356,7 millones en 2027), estimando 61.727 nuevos usuarios, 4.471 personas menos en lista de espera y 12.704 empleos. Asimismo, Castilla y León percibirá 341 millones de euros más (113,6 millones en 2026 y 227,3 millones en 2027), lo que facilitará dar cobertura a 25.654 personas, "eliminar prácticamente" la lista de espera y crear 7.329 empleos.

En el norte peninsular, Galicia recibirá 270 millones de euros más (90,2 millones en 2026 y 180,6 millones en 2027) para 15.938 nuevos beneficiarios, restar 793 personas a la espera y generar 6.156 puestos.

Por su parte, Asturias contará con 79 millones de euros extra (26,2 millones en 2026 y 52,5 millones en 2027) para 9.370 usuarios, 2.167 personas menos en espera y 2.374 empleos; Cantabria dispondrá de 55 millones adicionales (18,4 millones en 2026 y 36,9 millones en 2027) con previsión de sumar 2.493 beneficiarios, avanzar en la eliminación de la lista de espera y crear 1.032 empleos; mientras que La Rioja percibirá 25 millones (8,2 millones en 2026 y 16,5 millones en 2027) para atender a 2.116 personas, eliminar la lista de espera y crear 846 empleos.

El País Vasco recibirá 179 millones de euros más (59,7 millones en 2026 y 119,4 millones en 2027), lo que permitirá 2.631 nuevas altas, reducir la espera en 4.153 personas y crear 1.328 puestos. A su vez, la Comunidad Foral de Navarra obtendrá 38 millones de euros más (12,6 millones en 2026 y 25,4 millones en 2027) para 3.405 beneficiarios, 88 personas menos en espera y 1.419 empleos.

Canarias sumará 237 millones de euros (78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027), con un impacto proyectado de 16.565 nuevos usuarios, 609 personas menos en lista y 6.563 empleos. En el centro e interior peninsular, Castilla-La Mancha absorberá 236 millones adicionales (78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027), permitiendo incorporar a 18.802 beneficiarios, reducir en 2.042 personas la lista de espera y crear 6.254 empleos; mientras que Extremadura dispondrá de 114 millones de euros más (38 millones en 2026 y 76,2 millones en 2027) para incorporar a 8.132 personas, bajar la espera en 2.845 solicitudes y generar 2.096 puestos.

Aragón y la Región de Murcia contarán con un incremento idéntico de 146 millones de euros adicionales cada una (48,6 millones en 2026 y 97,3 millones en 2027). En el caso aragonés, los recursos servirán para sumar 11.175 beneficiarios, restar 248 personas de la espera y crear 2.089 empleos; mientras que en Murcia permitirán atender a 7.119 nuevos usuarios, reducir en 4.904 personas la lista de espera y crear 3.334 empleos. Por último, Baleares recibirá 84 millones de euros extra (28,1 millones en 2026 y 56,3 millones en 2027) para 8.455 personas beneficiarias, 1.248 personas menos en espera y 1.752 empleos.