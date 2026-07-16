Casi 14.500 migrantes llegan de forma irregular a España en 2026, un 24,7% menos, aunque suben 149% por tierra a Ceuta

Archivo - Varios migrantes son rescatados y trasladados por Salvamento Marítimo al puerto de Arguineguín, a 15 de enero de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14.479 migrantes han llegado de forma irregular a España entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026, un 24,7% menos que en el mismo periodo del año anterior (con 19.222), aunque a Ceuta han subido por vía terrestre un 149%, según datos del Ministerio del Interior recogidos por Europa Press.

El informe quincenal sobre la inmigración irregular refleja que, en lo que va de año, por vía marítima han llegado a España 11.488 migrantes, un 36,1% menos que en 2025, cuando se produjeron 17.976 llegadas. Este año han arribado en 448 embarcaciones, 157 menos que el año anterior.

También señala que por vía marítima han arribado 7.032 migrantes a la Península (3.788) y Baleares (3.244), lo que supone un 8% más que en el mismo periodo de 2025, cuando llegaron 6.510. En este caso, han llegado en 385 embarcaciones, 28 menos que en el mismo periodo del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 663 personas más de las que entraron de forma irregular hasta el 15 de julio del año pasado, lo que supone el 21,21% más. Han arribado en 213 embarcaciones, 25 menos que en 2025.

Mientras, a Baleares han entrado 141 migrantes menos que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 4,2% menos, y han llegado a bordo de 172 embarcaciones, tres menos que en 2025.

Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 4.440 migrantes, un 61,2% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (11.454). Han arribado en 59 embarcaciones, 129 menos que hasta el 15 de julio del año pasado.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 2.991 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 140% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han llegado 2.826 migrantes, 1.693 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 165, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido 113 llegadas.

Por vía marítima, según Interior, han arribado a Melilla hasta el 15 de julio de este año 16 personas, cuando el año pasado habían llegado 9 hasta la misma fecha. Ceuta, en cambio, no ha registrado ninguna, a diferencia del 2025, con tres.