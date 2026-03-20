El Gobierno reconoce a 53 víctimas del Patronato de Protección a la Mujer y les pide perdón: "El Estado os falló"

Víctimas reconocidas del Patronato de la Mujer durante el acto de reconocimiento a 53 mujeres víctimas del Patronato de la Mujer, en el Auditorio Nacional, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha reconocido este viernes 20 de marzo a víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, institución franquista que funcionó desde 1941 hasta 1985, como víctimas de la dictadura. En él, el Ejecutivo les ha pedido "perdón" y ha asegurado que el Estado les "falló".

El acto ha tenido lugar en el Auditorio Nacional de Música y ha estado organizado por los ministerios de Política Territorial y Memoria Democrática; Igualdad; y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; junto a la Comisionada para la celebración de los 50 años de 'España en Libertad'. Estaba previsto que participaran los ministros Ángel Víctor Torres y Ana Redondo, pero, finalmente, no han acudido debido al Consejo de Ministros extraordinario.

No obstante, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños -que se encuentra en el Vaticano acompañando a los Reyes en su audiencia con León XIV- ha intervenido en el evento de reconocimiento a las mujeres por vía telemática. En él ha reconocido la gravedad de los abusos cometidos bajo el amparo del Estado y ha pedido "perdón" en nombre de las instituciones. "Es un honor y una verdadera responsabilidad intervenir", ha comenzado señalando, antes de describir el Patronato como un "sistema de terror", en el que "la opresión a la mujer tomó formas insoportables".

Asimismo, ha detallado, apoyándose en los testimonios de las propias víctimas, que esas prácticas incluyeron "desde el trabajo forzado al uso indiscriminado de fármacos, del control de la virginidad al robo, o del maltrato físico a las agresiones sexuales", calificándolas como "vulneraciones gravísimas del derecho internacional y de los derechos humanos que no deben olvidarse ni volver a repetirse".

Igualmente, ha subrayado que la visibilización de estos hechos ha sido posible gracias a la perseverancia de las afectadas: "Quiero aprovechar este acto para agradeceros cada entrevista que habéis dado, cada libro que habéis escrito, cada podcast que habéis grabado, porque han permitido que esta herida democrática sea visible y pueda empezar a ser reparada".

De la misma manera, el ministro ha detallado que el Patronato dependió del Ministerio de Justicia y que su existencia se prolongó tras la llegada de la democracia, hasta agosto de 1985, lo que ha tildado de "lamentable e incomprensible". En este sentido, ha dicho que las víctimas fueron "unas olvidadas de la Transición", una etapa que ha añadido que tuvo "sesgos machistas".

BOLAÑOS: "REVISIÓN CRÍTICA" DEL PASADO

Bolaños ha insistido en la necesidad de una "revisión crítica" del pasado: "No podemos hacer desaparecer lo sucedido, el sadismo que sufristeis, pero sí podemos hacer lo que ahora está en nuestra mano". En ese punto, ha expresado su "vergüenza" y "pesar" por la continuidad de la institución en democracia y solicitado "de la manera más sincera" el perdón de las víctimas.

También ha anunciado medidas concretas de reparación simbólica, como el reconocimiento público de estas mujeres como víctimas de la dictadura y la instalación de una placa conmemorativa en la sede del ministerio "en un lugar de honor" para recordar lo ocurrido.

En este sentido, Bolaños ha defendido que el Estado debe aprender de estos hechos y garantizar que no se repitan: "Podemos y debemos aprender de lo sucedido, garantizar que hechos como aquellos nunca se vuelvan a repetir y que la ideología que les sirvió de base quede exclusivamente en nuestra historia".

Por último, ha recalcado que resulta "paradójico" que el mismo ministerio que amparó en el pasado esa estructura sea hoy quien luche contra la violencia de género. Así, ha cerrado su intervención con un mensaje dirigido a las víctimas: "El Estado os falló, pero vosotras no habéis fallado a la democracia".

Por parte del Ejecutivo, han entregado los reconocimientos a las víctimas el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; y la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro.

La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha señalado que lo ocurrido en el Patronato no fue fruto del olvido, sino de "un silencio impuesto", que ha definido como "una herida abierta". "Vuestro sufrimiento no fue un hecho menor, fue una vulneración grave de derechos humanos y merece, claro que sí, hoy y siempre, verdad, justicia y reparación", ha destacado.

En la misma línea, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, se ha mostrado "sobrecogido" ante la "crueldad de la maquinaria institucionalizada de represión, pero también del terror que fue el Patronato de Protección a la Mujer durante demasiado tiempo".

Además, ha avanzado que van a proponer la constitución de una comisión "específica" para investigar "las violaciones de los derechos humanos cometidos en el seno del Patronato de Protección a la Mujer". Paralelamente, ha dicho que desde la Secretaría de Estado ya se está trabajando en la conformación de otro grupo de trabajo sobre estos "centros de infamia".

Por parte de las víctimas, que se han mostrado "orgullosas" al recibir el reconocimiento, una de ellas ha pedido "que la vergüenza cambie de lado"; la hija de otra ha recordado a su madre, quien ha indicado que "hoy seguro que se ha dado cuenta de que no era una mierda, sino un pedazo de señora"; mientras, otra ha exclamado: "¡Ahora ya somos supervivientes!"

'NO A LA GUERRA'

El 'No a la guerra' también se ha colado en el acto de las víctimas del Patronato, después de que una de ellas, Consuelo García del Cid, antes de formular su discurso en el escenario, proclamase esta consigna, acompañada de los asistentes.

García del Cid ha reclamado al Ministerio de Justicia "que asuma la responsabilidad que le corresponde como tal", puesto que, como a recordado Bolaños, el Patronato dependía del mismo. "La democracia nos debe 10 años de vida", ha señalado la superviviente.

LAS VÍCTIMAS EXIGEN LOS EXPEDIENTES Y LA CONTABILIDAD

De la misma manera, ha solicitado la entrega de expedientes "cuya promesa pública por parte de las congregaciones religiosas no se está cumpliendo". "Dicen tener muy poco o nada, como mucho fechas de entrada y salida", ha precisado. Además, ha pedido los libros de contabilidad donde "constan los ingresos de cada taller de trabajo sostenido con mano de obra esclava". "Estuvimos presas bajo un sistema penitenciario oculto sin haber cometido ningún delito y marcadas para los restos", ha subrayado.

También ha dicho que es "tan necesaria como urgente" una comisión de investigación. "Pero no se demoren en el tiempo porque somos todas muy mayores y en este largo camino de lucha que se ha prolongado 15 años hemos perdido a tres grandes supervivientes", ha indicado antes de que la anunciase el secretario de Estado de Memoria Democrática.

Por otro lado, ha recordado el robo de bebés y ha denunciado que "la ley prometida lleva esperando ocho años, ocho largos años sin que se haya movido nada".

Mientras, Paca Blanco, otra de las víctimas, ha pedido "ni un voto a quien justifican, financian y aboyan en nombre de Dios o de la patria y construyen el poder y la riqueza sobre el sufrimiento de las mujeres". "Ni un voto al silencio y ni un voto al olvido", ha afirmado para añadir que "mientras no haya verdad, justicia y reparación, la herida seguirá abierta".