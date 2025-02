Hawa'a, sufrió mutilación genital a los 6 años: "Todavía veo el cuchillo y a la mujer que me sujetaba"

Cada 6 de febrero se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina

Más de 230 millones de mujeres y niñas han sufrido mutilación genital femenina en los 30 países de África, Oriente Medio y Asia en los que se realiza, y 27 millones más corren el riesgo de ser sometidas a este procedimiento en los próximos cinco años, según datos de Naciones Unidas que ha recogido los testimonios de varias supervivientes, con motivo de la conmemoración este jueves 6 de febrero del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.

"Todavía veo el cuchillo y a la mujer que me sujetaba", afirma Hawa'a Mohamed Kamil, de 30 años, que fue sometida a mutilación genital femenina a los seis, una experiencia que le dejó secuelas no solo físicas, sino también psicológicas. "Tengo miedo de los hombres, de todos, a todo", ha declarado al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el organismo de salud sexual y reproductiva de la ONU.

Hawa'a decidió canalizar su miedo y su rabia para convertirse en defensora de la red Elle&Elles, apoyada por el UNFPA, que aboga por la salud, y los derechos sexuales y reproductivos en Yibuti. Juntas viajan desde la capital a aldeas remotas para sensibilizar a la población, incluidos los varones.

La mutilación genital femenina (MGF) es el nombre genérico dado a aquellas prácticas que implican la resección total o parcial de los genitales externos femeninos u otras agresiones a los órganos genitales de las mujeres por razones culturales u otras con finalidad no terapéutica. El procedimiento se acostumbra a llevar a cabo entre la infancia y los 15 años de edad y comporta consecuencias que pueden llegar a ser graves para la salud.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta práctica, considerada internacionalmente como una violación de los derechos humanos, puede provocar dolor intenso, fiebre, inflamación de los tejidos genitales, hemorragias graves, problemas urinarios, infecciones como el tétanos, problemas menstruales, problemas vaginales y problemas sexuales, además de trastornos psicológicos. A largo plazo, también puede causar problemas de fertilidad, complicaciones durante el parto e incluso muerte neonatal.

En la región de Tadjourah, en el centro-norte de Yibuti, Khadija, de 39 años, atraviesa kilómetros de terreno para animar a las familias a que no sometan a sus hijas a la intervención. "Hace veinticinco años dejé que mi hija sufriera la mutilación genital femenina --ha explicado al UNFPA-- pero me he comprometido a proteger a mi nieta". Como superviviente, Khadija había visto las consecuencias de la ablación. "Perdimos a muchas mujeres que murieron desangradas antes de llegar a un centro de salud", ha indicado.

Naciones Unidas señala que en los últimos 30 años, la prevalencia de la mutilación genital femenina ha disminuido en todo el mundo y, en la actualidad, una niña tiene un tercio menos de probabilidades de sufrirla que hace 30 años. Si bien, advierte de que las crisis humanitarias como los brotes de enfermedades, el cambio climático o los conflictos armados, entre otras, podrían hacer peligrar el mantenimiento de estos logros.

En todo caso, el objetivo es su eliminación plena en el año 2030. Por ello, impulsa junto a UNICEF desde el año 2008 un programa conjunto mundial para acelerar esta lucha contra la MGF. Este programa se centra en la actualidad en 17 países africanos principalmente y gracias a su apoyo, más de 7 millones de niñas y mujeres han recibido servicios de prevención, protección y atención relacionados con la mutilación.

En este contexto, Médicos del Mundo ha reclamado la incorporación de la figura de la mediadora intercultural en el Sistema Nacional de Salud de España para garantizar una atención accesible e inclusiva a las supervivientes.

"Cuando una profesional de la salud sabe cómo hablar contigo, cómo explicarte los procedimientos y cómo respetar tus vivencias sin prejuicios ni estereotipos, la diferencia es enorme. Sin una formación adecuada, los protocolos no bastan", ha remarcado la referente política del Grupo Estatal de MGF de Médicos del Mundo, María Idoia Ugarte Gurrutxaga.

En 2024, la ONG sanitaria atendió a más de 700 mujeres, principalmente de Nigeria, Mali, Senegal y Gambia, en el marco de los proyectos de prevención que lleva a cabo en España. Además, ha formado a más de 1.000 profesionales del ámbito social, educativo y sanitario en el fomento de una intervención libre de prejuicios y estigmas y en la aplicación del enfoque interseccional para la detección temprana de esta forma de violencia.

RECONSTRUCCIÓN DEL CLÍTORIS EN ESPAÑA

En España también han surgido iniciativas como la de la Fundación Dexeus Mujer que ha reconstruido el clítoris de forma gratuita a 157 mujeres víctimas de la ablación, a través de un programa que lleva a cabo desde el año 2007 y que cuenta con el apoyo del Hospital Universitario Dexeus.

En concreto, se dirige a las mujeres inmigrantes que han sufrido una ablación en su país de origen y que residen en España, aunque también atiende, en algunos casos, a pacientes que viven en otros países. Desde su puesta en marcha y hasta el 30 de enero de 2025, el equipo médico ha visitado a un total de 225 pacientes y ha practicado la reconstrucción a 157 mujeres, según han informado en un comunicado.

En el año 2024 han realizado 10 operaciones y, de las mujeres que se sometieron a la intervención, un 20% habían nacido en España, un 22% en Senegal, un 15% en Gambia y un 8% en Mali. El resto procedían mayoritariamente de otros países africanos, como Costa de Marfil, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Burkina Faso, Etiopía, Sudán, Egipto, Ghana y Kenia.

Según explican, la intervención de reconstrucción genital post ablación dura unos 45 minutos y su objetivo es restituir anatómicamente el clítoris y otros órganos afectados, así como recuperar su aspecto y capacidad sensitiva, algo que se consigue en más del 75% de los casos.

En cuanto a la normativa, España ha ratificado diversos convenios internacionales que condenan la mutilación genital femenina y la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor regula la obligación de que las entidades públicas estatales intervengan en caso de que un menor se halle en situación de riesgo para su salud o seguridad e incluye la ablación entre las situaciones consideradas de riesgo. También se incluye como una de las formas de violencia contra la infancia en la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.