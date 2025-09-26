Hogar Sí denuncia "pocas plazas en vivienda" en la atención al sinhogarismo y avisa de "datos sobredimensionados"

Archivo - Una persona duerme a las puertas de una zapatería. - Kike Rincon/Europa Press - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hogar Sí ha denunciado que el sistema de atención al sinhogarismo "sigue sin dar una respuesta eficaz" con "pocas plazas en vivienda" y las "mismas carencias estructurales" y ha avisado de "datos sobredimensionados.

Así, aunque la organización celebra la publicación de los resultados de la Encuesta de Centros y Servicios de Atención a Personas sin Hogar 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), así como su mantenimiento bianual, avisa de "incoherencias en la selección de los centros en los que se recogen los datos de la encuesta que podrían distorsionar la comprensión del fenómeno del sinhogarismo en España".

En este sentido, precisa que la inclusión de plazas correspondientes a centros que atienden exclusivamente a personas migrantes y solicitantes de asilo y refugio --con un incremento del 97,2%-- "condiciona drásticamente el aumento del 55% en el número total de plazas que refleja la encuesta".

"Este incremento de plazas, vinculado a la migración y no al sinhogarismo, dificulta el análisis riguroso de ambos fenómenos, que requieren análisis diferenciados de dos realidades que no pueden ser mezcladas", apunta.

La misma circunstancia ocurre, según Hogar Sí, con la inclusión de las plazas destinadas a mujeres víctimas de violencia de género, aunque "en una medida mucho menor".

En todo caso, Hogar Sí señala que la oferta de plazas continúa sin adaptarse a las necesidades reales de las personas pues "a pesar de que la inmensa mayoría (82% INE, 2022) de las personas sin un hogar consideran que los albergues no les permiten recuperar su proyecto de vida, más de la mitad (58%) de las plazas ofertadas siguen siendo en este tipo de centros".

Esto, según la entidad, contribuye a "la cronificación" del sinhogarismo y a "la ineficiencia" del sistema, con tasas de ocupación medias "significativamente bajas" (85,5%).

Por otro lado, Hogar Sí destaca que el número de plazas en alojamientos colectivos (albergues) en el sistema de atención ha disminuido un 2%, mientras que las plazas en vivienda han aumentado un 9%. Aunque la entidad indica que esta evolución "refleja, por primera vez, una tendencia alineada con las estrategias estatales que apuestan por la transformación del sistema", considera que "sigue siendo insuficiente".

Hogar Sí también celebra el crecimiento de los programas Housing First y Housing Led, "que han demostrado resultados positivos en numerosos estudios científicos", con un crecimiento "significativo" de un 63,1%, aunque cree que "su presencia en la red sigue siendo minoritaria no llegando al 3% del total".

Además, la organización advierte de que "sólo el 22%" de las plazas en el sistema de atención son de titularidad pública. Si bien, mirando solo las plazas de alojamiento, la entidad considera que "el aumento del 9% en las plazas en vivienda junto con el dato de que el 34% de ellas son públicas y sólo el 66% privadas, podría indicar un impulso hacia soluciones basadas en vivienda y un paulatino (aunque aún tímido) abandono de los centros colectivos impulsado por las políticas públicas".

Por otro lado, destaca que casi el 50% de los centros colectivos disponen de habitaciones individuales, "lo que podría indicar una tendencia hacia la personalización de los apoyos".

Desde Hogar Sí insisten en la "urgencia" de "transformar" el sistema de atención al sinhogarismo. "Es imprescindible reducir drásticamente las plazas en alojamientos colectivos y aumentar exponencialmente las soluciones de vivienda estable en comunidad, como Housing First y Housing Led, en línea con la estrategia estatal de erradicación del sinhogarismo", reclaman.

En el marco del Día Mundial del Sinhogarismo, que se celebra el 10 de octubre, Hogar Sí presentará el próximo 7 de octubre el informe 'Radiografía social del sinhogarismo en España: percepciones, realidades y retos', elaborado a partir de una encuesta realizada por 40dB a 1.500 personas en España