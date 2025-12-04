Hogar Sí pide por carta al Congreso un Pacto de Estado para incrementar la vivienda pública y erradicar el sinhogarismo

Un cartel en el que se lee 'Nadie viviendo en la calle' frente al Congreso de los Diputados. - HOGAR SÍ

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hogar Sí ha remitido una carta al Congreso de los Diputados en la que exige a los diputados que alcancen un Pacto de Estado para garantizar el derecho constitucional a la vivienda y avanzar hacia la erradicación del sinhogarismo en España.

Con motivo de la conmemoración del Día de la Constitución, este sábado 6 de diciembre, Hogar Sí denuncia "el incumplimiento histórico del artículo 47 de la Constitución Española", que reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Por ello, en la carta enviada al Congreso, a la atención de la Presidencia del Congreso de los Diputados, a las diputadas y los diputados del Congreso, y, de manera especial, a las Portavocías de las Comisiones de Vivienda y Agenda Urbana, Comisión de Derechos Sociales y Consumo, Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Comisión Constitucional, incluye propuestas legislativas y presupuestarias.

Entre otras, propone un Pacto de Estado para incrementar la oferta pública y movilizar vivienda privada; crear una tipología específica de vivienda para proyectos sociales en la normativa, y dar prioridad presupuestaria para proyectos basados en vivienda frente a recursos colectivos que atienden al sinhogarismo en nuestro país.

La acción se enmarca en la campaña vinculada al estreno del corto documental 'Lo que nadie quiere ver', presentado por Alejandra Gere y Richard Gere, para visibilizar la realidad del sinhogarismo y movilizar apoyos sociales.

"Nadie decide vivir en la calle. El sinhogarismo es un problema estructural, que requiere voluntad política. Por eso pedimos medidas concretas: un Pacto de Estado para asegurar vivienda asequible y social, tipologías específicas de vivienda para proyectos sociales y presupuestos que prioricen la vivienda frente a los albergues", ha señalado el director general de Hogar Sí, José Manuel Caballol.