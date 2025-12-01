'IA Inclusiva', la campaña de Fundación Juan XXIII que reflexiona sobre el papel de la IA al representar la diversidad

Campaña Inteligencia Artificial Inclusiva - FUNDACIÓN JUAN XXIII

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Juan XXIII ha puesto en marcha la campaña 'Inteligencia Artificial Inclusiva' para reflexionar sobre el papel de las nuevas tecnologías al representar la "diversidad del mundo real" en un momento que "aún se están definiendo" las reglas y las miradas de su algortimo, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre.

La campaña --que se desarrolla del 1 al 28 de diciembre-- se compone de un vídeo y cuatro gráficas construidas a partir de 'prompts' neutros y comunes, que no especifican rasgos físicos ni capacidades, difundidas en prensa digital e impresa, metro y autobuses de Madrid, así como redes sociales.

Como indica la fundación, muchas herramientas de IA generativa generan resultados homogéneos y "poco representativos de la diversidad social real". Por ello, estas piezas representan el resultado de una IA que integra la inclusión "de forma natural, sin necesidad de pedirla".

No obstante, la fundación ha insistido en que no pretende "señalar a la IA como un problema, sino todo lo contrario: reconocer su enorme potencial y defender que su evolución debe incorporar la diversidad en todas sus formas". Así, si esta tecnología es más inclusiva, "no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino a toda la sociedad", ya que amplía las posibilidades y reduce sesgos, como argumentan.

En ese sentido, "no hay que elegir entre innovación e inclusión, ambas deben caminar juntas", como ha afirmado la responsable de Comunicación de Fundación Juan XXIII, Nuria Prieto, y ha añadido que

"apostar por una IA más inclusiva es apostar por un futuro más justo".

Además, en marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el próximo 3 de diciembre, la Fundación también estará presente en 'Diputados por un día', en la que personas con discapacidad intelectual o del desarrollo participan en la Asamblea de Madrid.