Igualdad celebra este jueves un nuevo comité de crisis para evaluar los cinco asesinatos machistas de septiembre

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside la reunión del Comité de Crisis del Ministerio. A 16 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad celebrará este jueves 15 de octubre un nuevo comité de crisis para evaluar los cinco asesinatos machistas de septiembre, según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Ana Redondo.

En concreto, el encuentro tendrá lugar en Madrid en formato híbrido (presencial y online) y abordará los cinco crímenes machistas de septiembre: dos en Madrid, uno de Alicante, uno de Sevilla y uno Málaga.

Los comités de crisis tienen como objetivo realizar un análisis exhaustivo y pormenorizado de los antecedentes, así como del propio asesinato para obtener información útil que sirva para avanzar en la prevención de estas situaciones.

El comité se convoca cuando se producen cinco o más asesinatos por violencia de género en un mes. El anterior encuentro de este tipo se produjo el 16 de septiembre en Sevilla, al ser Andalucía la comunidad con más crímenes machistas este año.

En estas reuniones participan varios ministerios, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las comunidades autónomas.

En total, en 2026 han sido presuntamente asesinadas por su pareja o expareja un total de 42 mujeres y 1.383 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos. La última víctima fue confirmada por Igualdad el viernes. Se trata de una mujer de 37 años, cuyo cuerpo ha sido hallado en una vivienda de Cuenca. Tenía dos hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con 12. Le sigue la Comunidad Valenciana, con seis; la Comunidad de Madrid, con cinco; Cataluña y Castilla-La Mancha, con tres; Aragón, Canarias, Cantabria y Navarra, con dos; y Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, con uno.