Igualdad destina hasta 12 millones anuales a planes de inserción laboral para mujeres en situación de prostitución

Archivo - (I-D) La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, durante la presentación de la encuesta sobre la Percepción social de la prostitución, a 26 de febrero de 2026, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha aprobado de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar planes integrales de inserción sociolaboral y atención multidisciplinar para personas en situación de prostitución, con una dotación económica global de hasta 12 millones de euros anuales.

Según se desprende del Boletín Oficial del Estado (BOE), las subvenciones tienen por finalidad atender de manera integral a las personas en situación de prostitución --incluidas las víctimas de explotación sexual, quienes lo fueron en el pasado y continúan ejerciendo, y quienes buscan alternativas para abandonar dicha situación--, promoviendo "opciones reales" de salida del sistema prostitucional mediante la financiación de planes de atención integral e itinerarios de inserción sociolaboral que faciliten la construcción de proyectos de vida "autónomos, seguros y sostenibles".

Asimismo, revela que el plazo máximo para ejecutar los gastos y actividades contenidos en cada Plan de Atención Integral será de 18 meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución de concesión correspondiente.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las entidades de naturaleza jurídico-privada, sin ánimo de lucro con implantación estatal o supraautonómica y que vengan desarrollando Planes de Atención Integral dirigidos a personas en situación de prostitución en al menos dos comunidades autónomas.

De la misma manera, tendrán que acreditar un mínimo de tres años de experiencia continuada en la atención integral a víctimas de violencia sexual o personas en prostitución. Además, exige la incorporación en plantilla de perfiles técnicos titulados en trabajo social, psicología, derecho, orientación laboral y mediación sociocomunitaria.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE. Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes, se hará pública, en la sede electrónica asociada del Ministerio de Igualdad, la lista provisional de entidades aspirantes admitidas y excluidas. Previo requerimiento a las entidades excluidas, se concederá un plazo improrrogable de diez días hábiles.

Para superar la base de evaluación será necesario que el Plan de Atención Integral obtenga un mínimo de 60 puntos, siendo la valoración máxima de 100 puntos. Las convocatorias podrán establecer un mínimo por apartado de cada criterio de valoración.