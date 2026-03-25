Igualdad diseña un plan de actuación para mejorar la coordinación institucional ante el repunte de crímenes machistas

Archivo - La Secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro (i); la ministra de Igualdad, Ana Redondo (c) y la delegada del gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez (d) - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elaborado un plan de actuación ante el repunte de crímenes machistas de los primeros meses de 2026, con 14 mujeres y tres menores asesinados.

"Y no estamos de brazos cruzados y por eso hemos hecho un plan de actuación ante el repunte de asesinatos que estamos padeciendo estos inicios de año", ha asegurado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha subrayado que el plan busca la coordinación de todas las instituciones, desde el Gobierno central hasta comunidades autónomas, municipios, cuerpos policiales y órganos judiciales.

Entre las medidas, ha destacado la colaboración con el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía, para analizar disfunciones en el sistema judicial y reforzar la protección a las víctimas. Con la primera institución ha avanzado que ya hay una reunión agendada.

Precisamente, la delegada ha anunciado la convocatoria de un pleno extraordinario con el Observatorio, que incluirá la participación de ministerios, comunidades autónomas, sindicatos, confederaciones empresariales y entidades de la sociedad civil, con el objetivo de evaluar el repunte de los asesinatos.

"Hay que analizarlo también y a ver qué puede aportar cada uno desde su lado, desde sus competencias, porque, insisto, esto no es cosa de un ministerio, es cosa de todas las sociedades, de todas las instituciones", ha apuntado.

También ha añadido que van a trabajar en Igualdad con el Ministerio del Interior para analizar el repunte de asesinatos machistas y "para coordinar mejor el traspaso de información" y establecer "mejoras".

Asimismo, ha dicho que trabajarán en la coordinación con comunidades autónomas en el uso de Unidades de Valoración Forense Integral y ha expuesto que contarán con la colaboración con ministerios como Sanidad y Educación, para reforzar la prevención y detección de la violencia de género.

"Este repunte no es para que lo miremos y nos pongamos tristes y nada. Estamos trabajando para aportar soluciones, entender qué está pasando y mejorar el sistema", ha asegurado. Si bien, ha alertado sobre discursos que cuestionan el sistema de protección, que "envalentonan" a los agresores. "Y eso lo vamos a analizar, desde luego", ha recalcado.