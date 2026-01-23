Igualdad ejecutó en 2025 casi el 96% de su presupuesto, con 481,33 millones de euros, un 14% más que en 2024

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta la campaña institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a 24 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ejecutó en 2025 el 95,97% de su presupuesto, con obligaciones reconocidas por 481,33 millones de euros, lo que supone un incremento del 14% respecto a 2024.

Según ha informado este viernes el departamento que dirige Ana Redondo, a 31 de diciembre se habían reconocido obligaciones por importe de 481.332.583,73 euros, lo que representa el 95,97% del presupuesto vigente. Además, se habían comprometido gastos por importe de 482.379.486,01 euros lo que supone el 96,18% del crédito total. Esto deja una diferencia de 1,05 millones de euros entre lo comprometido y lo efectivamente ejecutado.

El incremento respecto a las cifras de 2024 es en concreto de un 13,85% en el compromiso de gastos y un 14,12% en lo relativo a las obligaciones.

Los dos programas que concentran mayor presupuesto son: 'Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres' y 'Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género'. Durante el pasado año se elevaron en aproximadamente 30 millones de euros los créditos relacionados con la violencia de género, destinados en esencia al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se renovó el pasado febrero, y a actuaciones de lucha contra la trata.

Además, en 2025 se reforzaron las transferencias a las comunidades autónomas en el marco del mencionado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se aumentaron las subvenciones para proyectos de inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, con un importe total de 13 millones de euros; y se produjo un incremento de 2,2 millones en las ayudas sociales, así como otro de 1,5 millones adicionales destinado a la financiación del servicio Atenpro.