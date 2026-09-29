Igualdad eleva a 41 las víctimas mortales por violencia de género este año tras confirmar un nuevo caso en Málaga

Violencia de género en España- EPDATA

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 41 las víctimas mortales por violencia de género este año tras confirmar un nuevo caso en la provincia de Málaga, donde una mujer de 35 años ha sido presuntamente asesinada por su pareja, el pasado 21 de septiembre.

La víctima tenía una hija y un hijo menores de edad, y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, como ha indicado Igualdad.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 1.382 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Mientras, el número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a 29 en 2026 y a 539 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su condena y su rechazo ante este nuevo feminicidio machista, al tiempo que han trasladado su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, recuerdan que se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.